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Juuri nyt | Raivo repesi parkkimaksuista: Kylttejä kaadettu Sipoonkorven pysäköintialueilla
Tilaajalle | Näin rehunurmille tulossa oleva ylläpitovaatimus eroaa sadonkorjuuvelvoitteesta: ”Kyse on periaatteesta”