R3 –Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on opettanut ihmisiä käsittelemään riistalihaa ja vahvistanut sen asemaa kestävänä lähiruokana. Kuvassa herkullinen hirvivuoka.

R3 –Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on opettanut ihmisiä käsittelemään riistalihaa ja vahvistanut sen asemaa kestävänä lähiruokana. Kuvassa herkullinen hirvivuoka. Kuva: Sanne Katainen

Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokakilpailuun etsittiin keväällä EU:n maaseuturahoituksen avulla luotuja lähiruokaan liittyviä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja.

Voiton vei 3R – Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko. Reseptivihko palkittiin Lähiruokapäivän avajaisissa Loimaalla lauantaina 12. syyskuuta. Voitto ratkesi yleisöäänten perusteella, joita annettiin lähes 3 000.

Reseptikokoelman takana on samanniminen kehittämishanke, jonka myötä valkohäntäpeuran vastuullinen käyttöä ja saatavuus ovat saaneet uutta pontta Varsinais-Suomessa.

R3 – Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on Maaseutu.fi:n mukaan yhdistänyt metsästäjät ja ruokapalvelujen tuottajat, opettanut ihmisiä käsittelemään riistalihaa ja vahvistanut sen asemaa kestävänä lähiruokana.

Jopa kolmannes Suomen valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomessa, joten täällä peuranliha on todellista lähiruokaa, tiedotteessa muistutetaan.

Jopa kolmannes Suomen valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomessa, joten täällä peuranliha on todellista lähiruokaa, tiedotteessa muistutetaan.

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Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta, ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida.

Yhteistyökumppaneina olivat Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Suomen riistakeskus.

Palkinnon vastaanotti Novidan hanketyöntekijä Kai Alajoki. Hän kannustaa kaikkia rakastumaan riistaan.

”Valkohäntäpeura on raaka-aineena yllättävän monipuolinen, sillä se taipuu niin arki- ja juhlaruokiin kuin modernimpaan katuruokakeittiöönkin”, Alajoki kertoo tiedotteessa.

”Reseptivihon tavoitteena on kutsua koti- ja ammattikokkeja kokeilemaan peuranlihaa ennakkoluulottomasti erilaisissa ruuissa ja samalla hyödyntämään peuraa kunnioittavasti ja kokonaisvaltaisesti.”

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