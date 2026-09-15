Varsinaissuomalaisen lähiruokakilpailun voittaja tunnustaa rakkautta riistaruokaanVoimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokakilpailuun voittaja kannustaa hyödyntämään valkohäntäpeuraa ruuanlaitossa.
Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokakilpailuun etsittiin keväällä EU:n maaseuturahoituksen avulla luotuja lähiruokaan liittyviä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja.
Voiton vei 3R – Rakkaudesta riistaruokaan -reseptivihko. Reseptivihko palkittiin Lähiruokapäivän avajaisissa Loimaalla lauantaina 12. syyskuuta. Voitto ratkesi yleisöäänten perusteella, joita annettiin lähes 3 000.
Reseptikokoelman takana on samanniminen kehittämishanke, jonka myötä valkohäntäpeuran vastuullinen käyttöä ja saatavuus ovat saaneet uutta pontta Varsinais-Suomessa.
R3 – Rakkaudesta riistaruokaan -hanke on Maaseutu.fi:n mukaan yhdistänyt metsästäjät ja ruokapalvelujen tuottajat, opettanut ihmisiä käsittelemään riistalihaa ja vahvistanut sen asemaa kestävänä lähiruokana.
Jopa kolmannes Suomen valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomessa, joten täällä peuranliha on todellista lähiruokaa, tiedotteessa muistutetaan.
Jopa kolmannes Suomen valkohäntäpeuroista elää Varsinais-Suomessa, joten täällä peuranliha on todellista lähiruokaa, tiedotteessa muistutetaan.
Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta, ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida.
Yhteistyökumppaneina olivat Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Suomen riistakeskus.
Palkinnon vastaanotti Novidan hanketyöntekijä Kai Alajoki. Hän kannustaa kaikkia rakastumaan riistaan.
”Valkohäntäpeura on raaka-aineena yllättävän monipuolinen, sillä se taipuu niin arki- ja juhlaruokiin kuin modernimpaan katuruokakeittiöönkin”, Alajoki kertoo tiedotteessa.
”Reseptivihon tavoitteena on kutsua koti- ja ammattikokkeja kokeilemaan peuranlihaa ennakkoluulottomasti erilaisissa ruuissa ja samalla hyödyntämään peuraa kunnioittavasti ja kokonaisvaltaisesti.”
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