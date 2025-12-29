Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Puun hinta viikolla 52: Näin joulu näkyi puukaupassa ja hinnoissa
Tilaajalle | Someron veljekset tekivät muhkean vuokrasopimuksen akkufirman kanssa, mutta Sievin kunta tuli väliin