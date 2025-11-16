Näin monta taimea nuoret metsurinaiset istuttavat päivässä – kuuntele podcastMetsurinaiset Anna ja Ella Hautaviita kertovat Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa, miten he päätyivät perustamaan oman metsäalan yrityksen.
Millainen on metsurin tyypillinen työpäivä? Entä millainen on mukavin työmaa?
Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastaus Metsän tyttö tahdon olla -podcastin ensimmäisessä jaksossa, jossa metsurit Anna ja Ella Hautaviita avaavat ammattinsa saloja.
Metsuritrio on isän ja tytärten perheyritys, joka on monelle tuttu etenkin Instagramista, jossa sisarukset jakavat metsäalan arkisia sattumuksia.
Metsän tyttö tahdon olla -podcastsarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
