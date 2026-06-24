Kylmä talvi koitui monen linnun kohtaloksi − pesintöjä pahimmillaan yli 50 prosenttia viime vuotta vähemmän Kesän 2026 pesimälintulaskentojen ensimmäisten tulosten perusteella useiden Pohjois-Euroopassa talvehtivien lintulajien kannat ovat laskeneet viime vuodesta.

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Pienimmän lintulajimme, hippiäisen, pesinnät putosivat viime vuodesta lähes puoleen. Kuva: Ari Ahlfors

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Kesäkuussa tehtyjen pesimälintujen laskentojen tulokset osoittavat, että Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lajien pesintöjä oli selkeästi vähemmän kuin viime vuonna.

Musta- ja räkättirastaita sekä tali- ja sinitiaisia havaittiin laskennoissa 10–20 prosenttia viime kesää vähemmän.

Kylmälle herkimmillä lajeilla, kuten peukaloisella, hippiäisellä ja puukiipijällä pudotus viime vuoden runsauksista oli 40–50 prosenttia. Kaulushaikaralla, kangaskiurulla ja pyrstötiaisella tulokset olivat vielä huonommat, pesintöjä oli jopa yli 50 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Tiedot perustuvat Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseo Luomuksen ja Birdlife Suomen koordinoimiin valtakunnallisiin pesimälintujen linja- ja pistelaskentoihin yli 250 kohteelta

Syy lajien nopeaan vähenemiseen on todennäköisesti viime talven pitkä pakkasjakso, joka heikensi lintujen talvista selviytymistä, kertoo museomestari Heikki Helle Luomuksen tiedotteessa.

”Monet kansalaiset ovat syystäkin olleet tänä vuonna huolestuneita hiljaisesta keväästä, koska lintujen laulua kuului vähemmän. Laskentatulosten perusteella monien lajien runsaus on tänä vuonna selkeästi viime vuotta alhaisempi.”

Useimmat kylmästä talvesta kärsineet lajit todennäköisesti toipuvat pudotuksesta lähivuosina. Luomus muistuttaa, että monilla lajeilla pesimäkannat ovat kuitenkin vähentyneet jo pitkään, vaikka talvet ovat yleisesti leudontuneet.