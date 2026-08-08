Luonnonvarakeskuksen susikanta-arvion mukaan susikanta oli viime maaliskuussa pienimillään ennen lisääntymiskautta.

Tunnettua poistumaa oli noin 150 eläintä vuoden mittaan. Kiintiömetsästyksessä kaatui 81 sutta, jokunen koirasusikin. Uusin luku, jonka Luke nyt ilmoitti, oli 430 sutta. Marraskuun arvio oli 550.

Dna-näytteissä tehtiin uusi ennätys. Kaikki ihan linjassa siis.

Nyt on uudet pennut maailmassa. 52 laumassa piti niitä syntyä noin 250, parireviirit päälle.

Suomessa on näin laskien nyt noin 700 sutta.

Miten näiden kanssa pitäisi elää? Ne tekevät vahinkoa koko ajan, ja poikkeuksellisen aikaisin, myös metsästetyillä reviireillä.

Kannan minimihän taidettiin säätää 300 paikkeille. Ilman että susikanta geneettisesti liikaa kärsii, 400 olisi siis vara hävitä.

Riistakeskus on edelleen tunnetun tiukalla linjalla poistoluvista päättäessään. Vahinkojen sattuessa susia aletaan karkottaa. Kolmen karkotuksen jälkeen lupa tulee. Tästä esimerkki Kustavista, jossa kiintiömetsästysalueelle jäi toinen puoli laumasta, joka on nyt repinyt useita nautoja samassa paikassa kuin viime vuonna.

Yhdestäkään karkotuksesta ei ole mitään hyötyä kenellekään. Vahinkoja korkeintaan saadaan siirrettyä.

Ilman että susikanta geneettisesti liikaa kärsii, 400 olisi siis vara hävitä.

Eikö jo olisi aika siirtyä vaikuttavampaan toimintamalliin, jossa aina vahingon sattuessa lupa myönnettäisiin sinne, missä se sattuu? Lupa myönnettäisiin heti, ja jos ei viikonloppuna Riistakeskusta tavoiteta, sitten poliisin kautta.

Kesäaikaan suden saa poistettua tekemältään raadolta vahinkoa seuraavana yönä, joten poisto kohdistuisi aina oikein. Susikanta kestäisi tällaiset poistot. Syksyn koiravahingoissa voitaisiin toimia samalla tavalla: poisto heti, suden ajo käyntiin tappopaikalta.

Nykyisellä karkotusmallilla susikanta ei opi mitään. Kannan koon sääntelyyn kiintiöjahti on oikein mitoitettuna ihan hyvä malli, kun pyyntialueet osuvat kohdalleen. Vahinkoihin ja suden käyttäytymiseen vaikuttaa parhaiten välitön poisto.

Kiintiöjahdin päätökset pitäisi tehdä vuodenvaihteessa keskittyen mahdollisimman laajasti koko susikantaan. Kaikista itäisistä laumoista pitäisi poistaa vähän, jotta ne levittäytyisivät metsästettyinä länteen, mutta lännessä olisi järkevää poistaa Kustavin tyyppisiä sisäsiittoisia laumoja kokonaan.

Reviirin lupamäärä pitää mitoittaa reiluiksi, eikä minimaalisiksi kuin nyt.

Tällä tavoin voitaisiin ensi vuonna metsästää jälleen kiintiöin 200 sutta sadan vahinkopoiston lisäksi, ja jälleen voitaisiin todeta susikannan kasvaneen hieman. Näin toimien vahingot alkaisivat jo kuitenkin talttua.

Mika Piiroinen

maanviljelijä

Värtsilä, Tohmajärvi