Marjaan ja metsään kannattaa ottaa mukaan juomista ja syömistä eksymisen varalta. Kuvituskuva.

Marjaan ja metsään kannattaa ottaa mukaan juomista ja syömistä eksymisen varalta. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Iäkäs mies vietti yönsä Urjalassa metsässä, koska ei halunnut olla viranomaisille vaivaksi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Hannu Huhta-aho kertoo, että henkilö oli lähtenyt marjaan ja todennut kesken reissun, että ei pääse sieltä omin jaloin pois. Henkilö vietti yön metsässä ja soitti apua vasta seuraavana päivänä.

”Hän ei ollut tohtinut sitten vaatimattomana miehenä hälyttää viranomaisia apuun, kunnes eilen aamulla kello 9 aikaan oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut, että tarvitsee apua”, sanoo Huhta-aho.

Henkilö oli pystynyt kertomaan poliisi suunnilleen missä suunnassa hän oli, ja poliisikoira Rölli löysi miehen maastosta. Mies saatiin talutettua pois maastosta ja ensihoidon tarkastukseen. Mies oli kohtalaisessa kunnossa löytöhetkellä.

Eksymisen varalta kannattaa ottaa metsään mukaan kartta ja kompassi, jos niitä kokee tarvitsevansa. Lisäksi mukana on hyvä olla syötävää ja juotavaa. Myös tulentekovälineet ja puukko voivat olla hyödyllisiä.

”Täyteen ladattu puhelin on aina hyvä olla matkassa. Se on ihan kullanarvoinen varuste. Jos tulee joku ongelma, vaikka loukkaantuminen tai eksyy, niin sitten sillä puhelimella pystyy hälyttämään apua itselleen paljon paremmin kuin savumerkeillä”, sanoo Huhta-aho.

Myös 112-sovellus on hyvä olla älypuhelimessa, koska sen kautta sijainti välittyy automaattisesti hätäkeskukseen.

Tapauksesta uutisoivat myös Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.