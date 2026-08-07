Marjoista ja pullopanteista joutuu tietyissä tapauksissa verolle.

Marjoista ja pullopanteista joutuu tietyissä tapauksissa verolle.

Luonnonvaraisten marjojen myynnistä saatavat tulot ovat verovapaita. Jos marjat kuitenkin pakastaa ennen myyntiä, täytyy niiden myymisestä maksaa verot, kerrotaan Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

”Pakastaminen katsotaan verotuksessa jalostamiseksi. Tällöin marjojen myynnistä saatu tulo ei enää kuulu verovapaan luonnontuotetulon piiriin”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

Myös palautetuista pulloista joutuu verolle tietyssä tapauksessa.

Omien juomapakkausten palautuksesta saadut pantit eivät ole veronalaista tuloa. Sen sijaan muiden ihmisten juomista peräisin olevien pullojen ja tölkkien keräämisestä saadut panttirahat ovat verotettavaa ansiotuloa.

Jos kaupungista tai tienvarsilta kerää pulloja tai vie naapurin pullot palautettavaksi, verot pitäisi maksaa.

”On helppo ymmärtää, miksi pullonkeräyksestä saatuja tuloja jää ilmoittamatta. Harva edes tietää niiden olevan veronalaisia.”

Keskuskauppakamarin Tomi Viitalan mielestä hallituksen esittämä pullonpanttien verovapaus yksinkertaistaa sääntelyä ilman haitallista vaikutusta julkiseen talouteen.