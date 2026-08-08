Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukauppa jäissä, tällaisia metsätiloja saa nyt edullisimmin, sikarutto pysäytti metsätyöt päivässä

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 31: Puukauppa jäissä, hinnat jatkavat laskuaan

Puun hinnat jatkoivat laskuaan, ja puukaupassa nähtiin vuoden toistaiseksi hiljaisin viikko.

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2. Metsien myyntibuumissa notkahdus – tällaisia metsätiloja saa kaikista edullisimmin

Metsätilojen tarjonta väheni alkuvuonna yli kymmenyksellä. Vaikka metsätalouden riskit kasvavat nyt enenevissä määrin useasta eri syystä, metsän hinta vain nousee.

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3. Tekeekö majava patoja edullisemmin kuin kaivinkone?

Majavia voisi hyödyntää kosteikkojen ennallistamisessa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Nykyisin ojia tukitaan pitkälti kaivinkonetyönä.

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4. Afrikkalainen sikarutto pysäytti metsätyöt päivässä

Metsänkäyttöä koskevat rajoitukset afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartunta-vyöhykkeellä tulivat muun muassa alueen metsäkoneyrittäjille yllätyksenä.

Kaikki metsätaloustyöt on kielletty tartuntavyöhykkeellä Vironlahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueilla.

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5 Jälleen yksi sahayritys itävaltalaisomistukseen

Kainuulainen sahateollisuusyritys Kuhmo oy on myyty Itävaltaan heinäkuun lopussa. Kuhmon liikevaihto on ollut noin 150 miljoonaa euroa. Yhtiö käsittelee yli miljoona kuutiota tukkipuuta vuodessa.

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