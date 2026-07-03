Metsähallitus ottaa käyttöön maksullisen pysäköinnin suosituissa retkikohteissaMetsähallitus kokeilee maksullista pysäköintiä viidessä retkikohteessa loppukesän aikana.
Metsähallitus kokeilee maksullista pysäköintiä viidessä retkikohteessa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään viisi euroa vuorokaudelta kokeilussa mukana olevissa retkikohteissa.
Maksullista pysäköintiä kokeillaan loppukesän aikana Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa.
Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella. Pysäköinti on maksullista klo 9‒18.
Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan Luontopalvelujen Luontoon -palvelussa, kun se kohteiden osalta varmistuu. Kokeilu kestää kevääseen 2027 asti.
”Tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja. Julkisessa keskustelussa on tullut usein esille, että moni olisi valmis maksamaan kansallispuistoissa tarjottavista palveluista”, asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo Metsähallituksen tiedotteessa.
Metsähallitus seuraa, millaisia kokemuksia pysäköintimaksukokeilusta saadaan.
”Kansallispuistojen reitit, taukopaikat ja muut palvelut säilyvät retkeilijöille jatkossakin maksuttomina”, Haapakorva kuitenkin painottaa.Artikkelin aiheet
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