Metsähallituksen luontopalvelut ennallistaa soita ja puroja Rautavaaran Tiilikkajärvellä. Ennallistamistyöt alkoivat heinäkuussa ja kestävät syyskuun alkuun saakka.

Metsähallitus ennallistaa Tiilikkajärven kansallispuistossa soita ja puroja

Metsähallituksen luontopalvelut ennallistaa kuluvan vuoden aikana noin 128 hehtaaria soita ja kaksi kilometriä puroja Rautavaaran Tiilikkajärven kansallispuistossa. Työt tehdään pääosin kansallispuiston uusimmilla alueilla, jotka liitettiin siihen vuonna 2023.

Ennallistamistoimet tehdään osana Priodiversity LIFE -hanketta, jonka avulla pyritään pysäyttämään luontokato ja vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta Suomessa.

Ennallistamisella tavoitellaan virtavesien ja soiden luonnontilaisuutta. Samalla niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta pyritään parantamaan.

Soita ennallistetaan muun muassa ojia tukkimalla. Puroja sen sijaan lisäämällä sinne takaisin uomasta uiton vuoksi poistettuja kiviä.

”Tässä osassa kansallispuistoa purot on historiassa perattu puun uittoa varten ja suot ojitettu. Alueet ovat olleet aiemmin metsätalouskäytössä ja ojien kuivattava vaikutus näkyy alueen soilla. Ennallistamisilla on tarkoitus myös parantaa kunnostuskohteiden valuma-alueen tilaa, kuten vedenlaatua, mikä auttaa luontoa laajalla alueella”, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelun asiantuntija Elina Rönkkö Metsähallituksen tiedotteessa.

”Ennallistamisella ei ole vaikutuksia retkeilyyn. Osa ojista sijoittuu kuitenkin polkujen lähelle, ja työmaan aikana retkeilijöiden pidettävä suojaetäisyys koneisiin”, Rönkkö jatkaa.