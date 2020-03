Metsä Group päätti jättisahasta Raumalle – 200 miljoonan euron investoinnin rakentaminen alkaa tänä keväänä

Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana.

Kari Salonen

Rauman uusi saha tuottaisi mäntysahatavaraa vuodessa noin 750 000 kuutiometriä ja käyttäisi tukkia noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on päättänyt maailman moderneimman sahan rakentamisesta Raumalle. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2020, Metsä Groupin tiedote kertoo.

Tuotannon on määrä käynnistyä sahalla vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Koronavirusepidemian eteneminen saattaa vaikuttaa aikatauluihin.

Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelu jatkuu ja päätösvalmius tästä noin 1,5 miljardin euron tehtaasta arvioidaan saavutettavan syksyllä 2020, tiedote kertoo.

Metsä Group aloitti vuoden 2019 keväällä hankesuunnittelun yhteensä noin kahden miljardin euron investoinneista.

Ensimmäisenä ohjelman hankkeista päätettiin suunnitellusti Rauman sahainvestoinnista.

Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälä toteaa, että Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa, kokonaan fossiilittomat tehtaat, fossiilitalouden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla ja hiilen lisääntyvä sitominen pitkäikäisiin puutuotteisiin.

"Raumalle rakennettava saha toteuttaa osaltaan kaikkia näitä tavoitteita. Mekaanisen metsäteollisuuden rooli on erittäin tärkeä ja sielläkin on löydettävä keinot suorituskyvyn merkittävään parannukseen”, Hämälä sanoo tiedotteessa.

Kemin biotuotetehtaan osalta hankesuunnittelu on edennyt Hämälän mukaan hyvin ja päätösvalmius arvioidaan saavutettavan tämän vuoden syksyllä ympäristöluvituksen valmistuessa.

"Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee nyt investointeja ja uskoa tulevaisuuteen. Arvioimme kotimaisten toimijoiden osuuden investointiemme toteutuksesta nousevan merkittäväksi.”

Rauman sahainvestoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa.

Rakennettava saha tulee olemaan Metsä Groupin mukaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Esimerkiksi konenäön ja tekoälyn hyödyntäminen sahaprosessin eri vaiheissa on merkittävä uudistus, eikä vastaavaa teknologiaa ole vielä käytössä sahateollisuudessa muualla.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen toteaa, että laadukkaan sahatavaran kysyntä tulee kasvamaan maailmanlaajuisesti, erityisesti vaativissa komponentti- ja puusepänteollisuudessa.

Uusi saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta.

Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Tulevan sahan sijainti on Metsä Groupin mukaan logistisesti erinomainen, sillä se mahdollistaa tehokkaan integroinnin sellutehtaaseen ja sahatavaran sujuvan logistiikan asiakkaille Rauman sataman kautta.

Metsä Fibre on sopinut Veisto Oy:n kanssa sahalinjan toimittamisesta. Kotimaisuusaste tämän toimituksen osalta on yli 80 prosenttia. Neuvottelut muiden laitetoimittajien osalta jatkuvat. Sahan rakennusvaiheen suunnittelusta on tehty sopimus Afryn kanssa ja rakennuttamisesta A-Insinöörien kanssa.