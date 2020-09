Hallitus nostaa puun osuutta julkisessa rakentamisessa

Tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö.

Lari Lievonen

Hallitus haluaa kaksinkertaistaa puun käytön rakentamisessa. Ensi vuonna joka viidennen julkisen asuinkerrostalon pitäisi olla puurakenteinen.

Yhä useampi julkinen rakennus rakennetaan jatkossa puusta. Hallituksen tavoitteena on nostaa puurakentamisen osuus 31 prosenttiin jo ensi vuoden julkisessa rakentamisessa.

"Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi", kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr).

Ensi vuonna julkisen puurakentamisen osuudeksi tavoitellaan vajaata kolmannesta. Vuonna 2025 sen pitäisi olla jo 45 prosenttia.

Suuremmissa rakennusluokissa, kuten opetusrakennuksissa ensi vuoden tavoite on 55 prosenttia. Hoitoalan rakennuksista ja asuinkerrostaloista puusta pitäisi rakentaa noin viidennes.

Mikkosen mukaan tavoite on lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi.

Kirittävää riittää. Viime vuonna uudisrakennuksista julkisen rakentamisen osuus oli vajaa viidennes. Puun osuus niistä oli noin 15 prosenttia.

Panostukset julkiseen puurakentamiseen lisäävät puun käyttöä myös yksityisellä puolella. Se vahvistaa puurakentamisen osaamista.

Puurakentamisen lisääntyminen kasvattaa myös erilaisten puurakenteiden kysyntää. Suuremmat sarjat painavat kustannuksia alaspäin.

Nyt julkaistut tavoitteet on laatinut Ympäristöministeriön johtama, valtioneuvoston yhteinen Puurakentamisen ohjelma. Siinä mukana ovat olleet myös sidosryhmät.

”Toivon, että Suomessakin yleistyisi maailmalta tuttu ”puu ensin” -ajattelutapa, jossa puuta tarkastellaan ensisijaisena mahdollisena rakennusmateriaalina”, kuvaa Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Työtä jatketaan hahmottelemalla seuraavaksi maakunta- ja kuntakohtaiset tavoitteet.

"Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä", Mikkonen muistuttaa.

Valtio tukee kuntia tavoitteiden toteuttamisessa. Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita, koulutuksia, tietoa hyvistä hanke-esimerkeistä sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5000 euroa asuntoa kohden.

Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen.

Hallitusohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana.