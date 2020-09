Otsolta jäi puukauppamaksuja rästiin – saneeraushakemus jäädytti kaikki velat toistaiseksi

Konkurssiuhkan ensimmäinen koetinpäivä on parin viikon kuluttua, kun käräjäoikeus päättää, hyväksytäänkö yrityssaneeraushakemus.

Markku Vuorikari

Otso Metsäpalvelut tunnetaan metsätie- ja ojitushankkeiden tekijänä, mutta yritys on ostanut myös puuta. Arkistokuva.

Reilu viikko sitten yrityssaneeraushakemuksen jättänyt Otso Metsäpalvelut Oy jäi velkaa useille metsänomistajille maksamattomista puukaupparahoista. Yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Pihlava ei kuitenkaan kerro, kuinka suurista määristä on kyse.

"Olemme ostaneet puuta ja useammalla metsänomistajalla on meiltä saatavia puukauppamaksuihin liittyen", hän kommentoi MT:lle.

Yrityssaneeraukseen hakeutuneen yrityksen velkojat ovat hankalassa tilanteessa, sillä kaikki vanhat velat ovat toistaiseksi lukittuina.

"Kaikki ennen hakemuksen jättämistä syntyneet velat mukaan lukien puunoston ostovelat ovat saneerausmenettelyn alaista velkaa, joiden asema saneerausohjelmassa ratkaistaan menettelyn aikana", Pihlava sanoo.

Jos yritys menee konkurssiin, on hyvin kyseenalaista, saavatko velkojat mitään konkurssipesästä. Jos yritys pääsee saneeraukseen, velkoja yleensä leikataan roimasti. Velkojat joutuvat hyväksymään, että osa heidän vanhoista saatavistaan jää maksamatta.

Myös Otsolle urakoineilla koneyrittäjillä on maksamattomia saatavia Otsolta, kertoo Koneyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti Peltola. Summat vaihtelevat tuhansista muutamiin kymmeniin tuhansiin.

"Maksuviiveitä on ollut pitkään. Mutta metsäalalla ei ole totuttu tällaisiin tapauksiin ja sen vuoksi yrittäjillä on ollut normaalia suurempi luottamus siihen, että maksut hoituisivat."

Peltola toteaa, että Otson meneillään olevissa hankkeissa on saneeraushakemuksen vuoksi nyt eräänlainen rauhoitusaika. Saneerauksessa olevan yrityksen on pakko hoitaa tänä saneerausaikana syntyvät kustannukset. Ellei se maksa saneerausajan laskujaan, koko järjestely vaarantuu ja konkurssi uhkaa.

Otson käynnissä olevat asiakkaiden tilaukset hoidetaan normaalisti, toimitusjohtaja Jyrki Pihlava vakuuttaa.

"Hankkeiden eteenpäin viemistä jatketaan sopimusten mukaisesti", hän sanoo. Myös metsäkeskus tiedotti viime viikolla, että uusia luonnonhoitohankkeita lukuun ottamatta kemeratukien maksut jatkuvat Otson hoitamille hankkeille normaaliin tapaan.

Tilanne muuttuisi siinä tapauksessa, jos saneeraushakemus hylättäisiin käräjäoikeudessa. Silloin edessä olisi todennäköisesti konkurssi.

Saneerausprosessissa on kaksi vaihetta, joista yrityksen on päästävä hyväksytysti eteenpäin. Hakemus on parhaillaan vireillä, ja Pihlava odottaa syyskuun lopun tienoilla päätöstä saneerausprosessin käynnistyksestä. Ennen päätöksentekoa tuomari pyytää isoimmilta velkojilta lausunnot.

Käräjäoikeus asettaa selvittäjän, jonka kanssa yhtiön johto valmistelee saneerausohjelmaa. Selvittäjä käy ohjelmaa myös velkojien kanssa läpi. Selvittäjän tehtävänä on yhdessä yhtiön johdon kanssa pitää velkojia ajan tasalla tilanteesta ja saneerauksen etenemisestä.

Pihlavan mukaan saneeraussuunnitelmavaiheeseen hyväksytään lähes kaikki hakijayritykset.

Jälkimmäinen koetinkivi on noin 6–9 kuukauden kuluttua, jolloin isoimmat velkojat saavat käräjäoikeuden kanssa puntaroida, onko laadittu saneeraussuunnitelma niin uskottava, että se hyväksytään ja varsinainen yrityssaneeraus saa alkaa.

Koronakriisillä oli toimitusjohtaja Pihlavan mukaan osuutta Otson talouskriisiin.

"Kokoontumisrajoitukset hidastivat nykyisten tiehankkeiden etenemistä ja uusien hankkeiden käynnistyksiä. Asiat venyivät ja vanuivat."

Tiehankkeiden takkuilu aiheutti Otsolle suuria ongelmia. Pihlava uskoo, että digitalisaatio helpottaa hankkeiden edistämistä jatkossa.

"Uskon, että virtuaalisen tiekokouksen tyyppiset ratkaisut tulevat yleistymään."

Pihlavan mielestä metsäalalla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja metsäpalveluiden markkinat kasvavat.

Otso käynnisti elokuussa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Koko Suomessa toimivalla yrityksellä on noin 120 työntekijää ja 30 toimipaikkaa.

