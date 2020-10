Metsä

Aarre: 54-vuotta metsurina työskennellyt Jaakko Pessinen kuntoutuu nyt sairauskohtauksesta – ”Terveyden arvon ymmärtää kokonaan vasta sitten, kun sen on menettänyt” Metsä Risto Jussila Jaakko Pessinen istuu penkillä palvelukodin pihassa. Jalat eivät toimi kunnolla, mutta Jaakko ei ole alakuloinen. "Olen hyväksynyt tapahtuneen", hän sanoo rauhallisesti.

Risto Jussila

Jaakko Pessinen on kiitollinen siitä, että sai elää terveenä pitkään. Raskaan työn tekeminen on ollut hyvää elämää, mutta nyt on aika levätä.

”Terveyden arvon ymmärtää kokonaan vasta sitten, kun sen on menettänyt. Minä sain olla täysin terveenä ihmeellisen pitkään. Osaan olla kiitollinen siitä, vaikka se aika on nyt takana”, sanoo 54 vuotta metsurina työskennellyt Jaakko Pessinen. Viime vuoden lopulla hänen elämänsä nimittäin käännähti päälaelleen. Marraskuisena aamuna Jaakko, 70, heräsi ennen viittä. Edellispäivä oli ollut miehen pitkän metsurinuran viimeinen työpäivä, mutta sitä hän ei herätessään tiennyt. Palsta oli loppunut, ja hän oli saanut uuden. Se olisi jälleen energiapuun hakkuuta. Edellisenä iltana Jaakko oli tankannut ja viilannut sahan sekä laittanut kaiken valmiiksi metsään lähtöä varten. Päivän valkenemista hän odotteli radion ääressä. Ulos lähtiessä kotitalon ovi ei suostunut loksahtamaan lukkoon. Ikään kuin ovi ei olisi halunnut päästää häntä lähtemään. Jaakko päätti purkaa ja korjata lukon ennen lähtöään. Hän palasi sisälle, mutta olo alkoi yllättäen tuntua huonolta. Sellainen oli ennen kokematonta. Olo heikkeni nopeasti. Jaakko katsoi parhaaksi mennä pitkäkseen, mutta matkalla sänkyyn hän kaatui. Lue Jaakko Pessisen koko haastattelu Aarteen sivuilta. Aiheet Jaakko Pessinen Kuningasmetsuri Lappajärvi Risto Jussila elämäkerta hakkuuguru metsuri metsätyö metsätyömies palvelukoti sairauskohtaus Aarre