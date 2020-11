Sellukauppa käy Kiinassa vilkkaasti – tuottajat ovat saaneet korotuksia pitkään pohjalla pysyneisiin hintoihin myös Euroopassa

Pitkäkuituisen havupuusellun ja lyhytkuituisen lehtipuusellun hintaero on suuri.

Metsä Fibre kertoi maanantaina pitkäkuituisen havupuusellun tonnihinnan nousevan joulukuun alussa 880 dollarista 910 dollariin Euroopassa.

Sellukauppa käy Kiinassa vilkkaasti ja tuottajat ovat korottamassa hintoja.

Maailman suurin markkinahavusellun valmistaja, Metsä Groupin selluyhtiö Metsä Fibre nosti viime viikolla pitkäkuituisen sellun hintaa Aasiassa 20 dollaria 650 dollariin tonnilta.

Venäläinen Ilim Group ilmoitti 10 dollarin korotuksista sekä pitkäkuituiselle havusellulle että lyhytkuituiselle lehtipuusellulle Kiinassa joulukuusta alkaen.

Tuottajat ovat saaneet korotuksia läpi myös Euroopassa. Metsä Fibre kertoi maanantaina pitkäkuituisen sellun tonnihinnan nousevan joulukuun alussa 880 dollarista 910 dollariin.

Metsä Fibren myynti- ja asiakkuusjohtajan Ari Harmaalan mukaan Kiinassa on varsin hyvä veto. "Suunta on positiivinen, volyymit ovat hyvät ja hinnat nousussa."

Euroopassa sen sijaan korona aiheuttaa epävarmuutta. "Kaikki ovat vähän varpaillaan, kuinka lockdown mahdollisesti vaikuttaa. Positiivista on se, että Euroopassa varastot ovat aika pienet."

Sellun hinnat ovat edelleen alhaiset ja pitkäkuituisen ja lyhytkuituisen sellun hintaero suuri.

Viime aikoina hintaero Kiinassa on ollut noin 150 euroa ja Euroopassa peräti liki 180 euroa tonnilta sellumarkkinoita seuraavan Foexin hintaindeksien mukaan. Pitkän aikavälin hintaero on pitkä- ja lyhytkuituisen välillä keskimäärin 70 euroa tonnia kohti. Ero on vaihdellut sykleittäin paljon.

Vaikka hintoihin on saatu pieniä korotuksia, selluntuottajille povataan vielä haastavaa ensi vuoden ensimmäistä puoliskoa.

Euroopan suurin päällystämättömän hienopaperin valmistaja, portugalilainen The Navigator Company on ilmoittanut nostavansa ensi vuoden alussa paperien hintoja 50 dollaria tonnilta Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla, kuten Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Yhtiö perustelee korotusta tuotannon heikolla kannattavuudella.

The Navigator Companyn paperien tuotantokapasiteetti on noin 1,6 miljoonaa tonnia ja sellun 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Sellusta 80 prosenttia yhtiö käyttää omaan paperintuotantoonsa.