Sellun hinta noussut rivakasti viime viikkoina – Metsä Fibre korottamassa havupuusellun tonnihinnan 1 030 dollariin Euroopassa

Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Arkistokuva on konserniin kuuluvan Metsä Fibren tehtaalta Raumalta.

Sellun hinnat kääntyivät viime vuoden lopulla nousuun, ja nousu on jatkunut viime viikkoina rivakkana.

Sellumarkkinoita seuraavan Fastmarkets Foexin mukaan pitkäkuituisen havupuusellun hintaindeksi on kivunnut jo 960 dollariin tonnilta Euroopassa.

Hinnat juroivat pitkään pohjalukemissa vuoden 2019 laskun jälkeen.

Edellisessä hintahuipussa pari vuotta sitten havusellusta maksettiin Euroopassa yli 1 200 dollaria tonnilta. Alimmillaan hinta painui lähelle 800:aa dollaria.

Viime vuoden lopulla sellun kysyntä alkoi vilkastua Kiinassa maan talouden toipuessa koronan jäljiltä. Sen seurauksena tuottajat alkoivat ilmoittaa kilpaa hintojen korotuksia sekä Kiinassa että Euroopassa.

Tuhannen dollarin raja meni ilmoituksissa rikki, kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre kertoi nostavansa helmikuun alusta havusellun tonnihinnan Euroopassa 1 030 dollariin.

Metsä Group on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Markkinahavusellu on sellua, jota tuottaja ei itse käytä, vaan myy sen muille.

Maailman suurin lehtipuusellun tuottaja, brasilialainen Suzano on ilmoittanut korottavansa eukalyptussellun hintaa Euroopassa helmikuun alusta 820 dollariin tonnilta. Kiinan markkinoilla eteläamerikkalaiset tuottajat tavoittelevat 625 dollaria.

Foexin indeksin mukaan lehtipuusellun tonnihinta on jo Kiinassa ylittänyt 590 dollaria ja havusellun 810 dollaria.

Euroopan ja Kiinan hinnat eivät ole suoraan vertailtavissa.

Kiinassa ilmoitetaan markkinasellun nettohinta, joka on kiinalaiseen satamaan toimitetun selluerän hinta. Euroopassa kyse on niin sanotusta bruttohinnasta, joka on selluerän hinta ostajan tehtaalle toimitettuna ilman asiakaskohtaisia alennuksia.

Suomalaisten metsäyhtiöiden selluliiketoiminnan tulokset jäivät viime vuonna heikoiksi. Stora Enson sellutehtaat eli Biomaterials-divisioona teki käytännössä nollatuloksen.

Stora Enson markkinasellusta suuri osa on Brasiliassa Veracelin tehtaalla ja Uruguayssa Montes del Platan tehtaalla tuotettua eukalyptussellua.

Metsä Group kertoo tuloksestaan torstaina 11.2.

