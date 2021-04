Sahatavaran globaali nousukiito pönkää myös suomalaisen tukin hintaa ylöspäin: "En muista näin voimakasta nousua tammi–maaliskuussa"

Sahatavaramarkkinoiden poikkeuksellinen nousukiito on viime kuukausina heijastunut myös puun hintoihin Suomessa. "Puun myyjällä on nyt todella hyvä tilanne – maailmanmarkkinoilla on hyvä kysyntä ja ostajien varastot ovat ohuet. Aiemmin ostettuja talvileimikoitakin on tänä talvena saatu hyvin hakattua", toteaa johtaja Jari Yli-Talonen metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeestä.

Puun hinta on noussut viime aikoina ennätyksellisen nopeasti. "Näin voimakasta nousua en muista kertaakaan aiemmin tapahtuneen tammi–maaliskuun aikana", Yli-Talonen pohtii. "Yleensä nousupiikkivuosina hinnat ovat nousseet voimakkaimmin huhti–kesäkuussa."

Päijät-Hämeessä havutukin hinnat päätehakkuissa lähestyvät vauhdilla jo 70 euron rajaa, kun puoli vuotta sitten hinta oli reilun 60 euron tienoilla. "Nyt harvennuksilla maksetaan tukista kovempia hintoja kuin aiemmin päätehakkuulla."

Myös kuitupuun keskihinnat ovat nousseet roimasti. "Vuosien 2020–2021 kilpailutettujen ensiharvennusten ja harvennusten keskihinnat ovat 30–40 prosenttia korkeampia kuin 2017–2018", Yli-Talonen vertaa.