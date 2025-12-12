AL: Metsä Board aikoo myydä Takon tehdaskiinteistön Tampereen keskustassaYhtiö on jättänyt Tampereen kaupungille hakemuksen asemakaavan muuttamisesta tehdasalueelle.
Metsä Board kertoo perjantaina jättäneensä 11. marraskuuta Tampereen kaupungille hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Takon tehdasalueelle. Nyt tehdasalue on kaavoitettu teolliseen toimintaan.
Samalla Metsä Board kertoo käynnistävänsä tehdaskiinteistön myynnin, jonka tavoitteena on hakea alueelle uusi omistaja. Asemakaavahankkeen periaatteet ja tavoitteet selvitetään myöhemmin.
Takon kartonkitehtaan tuotanto päättyi 17. kesäkuuta 2025. Tako oli Tampereen keskustan viimeinen toiminnassa ollut tehdas.
Aamulehti: Metsä Board aikoo myydä Takon tehtaanArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat