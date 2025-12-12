Lukijalta: Tuulivoimayhtiöiden sopimuksiin pitää perehtyä huolella Valtaosa tuulivoimayhtiöistä pyrkii tekemään maanvuokrasopimuksia kaikessa hiljaisuudessa, kirjoittavat Terho Mäkelä ja Raimo Vistbacka.

Tuulivoimaloita. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Mielipide | Maanomistus Lukijalta Terho Mäkelä & Raimo Vistbacka

Onko tuulivoimayhtiö ottanut yhteyttä sinuun tuulivoima-alueen tiimoilta? Mikäli on, kannattaa olla tarkkana. Älä hätiköi allekirjoittamaan sopimusta.

Valtaosa tuulivoimayhtiöistä pyrkii tekemään maanvuokrasopimuksia kaikessa hiljaisuudessa. Vuokratasot ja sopimukset ovat myös erilaisia eri maanomistajille. Siksi tuulivoimayhtiöiden vuokrasopimusta ei kannata suin päin hyväksyä.

Maanomistajien kannattaa kokoontua ja käyttää sopimuksen läpikäymisessä asiantuntija-apua ja tehdä kaikille samanlaiset sopimukset.

Tuulivoimaloiden tarkkaa paikka ei voida määritellä etukäteen, sillä paikka selviää myöhemmin tuulimittausten ja kaavoitusten perusteella.

Tuulivoimaloiden tuottamaa, kantaverkkoon siirrettävää sähköä varten täytyy rakentaa vähintään 110 kilowatin siirtolinja, jonka kärsijöiksi joutuvat voimala-alueiden ulkopuoliset maanomistajat jäädessään ilman tuulivoimaloiden tuottoa. Heiltä lunastetaan maat johtokäytäviä varten pilkkahinnalla.

Siirtolinjoille on neuvotteluissa sovittava vuosivuokra tai normaalia lunastuskorvausta korkeampi lunastuskorvaus 5 000–10 000 euroa hehtaarilta. Tätä samaa summaa tulee käyttää kaikkiin voimala-alueiden alle jääviin maa-alueisiin, esimerkiksi uusiin tiealueisiin.

Johtokäytäviä varten lunastetaan maita pilkkahinnalla.

Purkuvakuudet pankkitakauksella sidottuna elinkustannusindeksiin on asetettava heti, kun voimalat ovat aloittaneet sähköntuotannon. Summan on oltava vähintään 100 000 euroa voimalaa ja 50 000 euroa sähköasemaa kohti. Purkuvakuus on asetettava siksi, ettei maanomistajan tarvitse tulevaisuudessa itse purattaa tuulimyllyjä omilla varoillaan, mikäli tuulivoimayhtiö tekee konkurssin tai on varaton.

Mikäli maanomistajakin on varaton, saattaa kaupunki tai kunta joutua viime kädessä tuulimyllyjen purkajaksi.

Kaavoitusta laadittaessa kaupungin tai kunnan on varmistettava, että tuulivoimayhtiön ja maanomistajien väliset sopimukset ovat asianmukaisia. Kaupungin tai kunnan ei ole järkevää hyväksyä tuulivoimakaavaa, jossa purkuvakuutta ei ole heti asetettu.

Terho Mäkelä

maa- ja metsätalousyrittäjä

Raimo Vistbacka

valtiopäiväneuvos