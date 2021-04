Hirsitalovalmistaja ryhtyi ostamaan tukkeja metsästä ja sahaamaan itse, koska puusta on pulaa: "Markkinatilanne on niin hurja"

Raaka-aineista on nyt pulaa, mutta talokauppa kävisi. "Talot viedään käsistä", sanoo Honkatalojen toimitusjohtaja Harri Vainionpää.

Hirsitalovalmistaja Honkatalot ryhtyi ostamaan tänä keväänä kuusitukkeja metsästä asti, kun sahatavaran markkinatilanne on kuumentunut.

Puutavaramarkkinoiden kuumentuminen on aiheuttanut päänvaivaa puuta jalostavissa yrityksissä. Esimerkiksi töysäläinen hirsitalovalmistaja Honkatalot etsi hiljattain paikallislehden lehti-ilmoituksella järeitä kuusileimikoita heti korjuuseen. Eteläpohjalaisen perheyrityksen toimitusjohtaja Harri Vainionpää kertoo, että tilanne on poikkeuksellinen – normaalisti yritys ostaisi talojen raaka-aineet sahoilta.

"Meillä on ollut Lehtimäellä oma saha vuodesta 1993, ja siellä on sahattu jonkin verran tavaraa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa."

Viime vuosina omaa sahaa on käytetty harvakseltaan, 1–3 kertaa vuodessa vain muutaman päivän jaksoja männyn sahaukseen.

Nyt yritys on päättänyt ryhtyä sahaamaan raaka-aineita suurempia määriä itse.

"Olemme saaneet jo hankituksi tukkeja sahalle niin, että voimme sahata kesälomiin asti", Vainionpää sanoo.

Ratkaisuun päädyttiin, koska sahatavaran hinta on noussut merkittävästi ja talotehtaalla tarvittavia kuusen järeitä dimensioita on markkinatilanteen vuoksi niukasti tarjolla. Tavallisesti yritys ostaisi raaka-aineen sahoilta tuoreena ja kuivaisi sen omalla tehtaallaan.

Yritys on edelleen kiinnostunut järeistä kuusileimikoista. Puuta on ostettu Keski-Suomen ja Hämeen liepeiltä asti, sillä lähiseudulla on tarjolla eniten mäntykohteita.

Viime vuoden keskihintaan verrattuna sahatavaran hinta on noussut Vainionpään mukaan kymmeniä prosentteja. "Markkinatilanne on niin hurja. Mietimme, että kun meillä on oma saha, aletaan sahaamaan."

Raaka-ainetta tarvittaisiin juuri nyt, sillä korona on vauhdittanut hirsitalojen kysyntää.

"Hirsitalokauppa käy todella hyvin. Talot viedään käsistä", toteaa Vainionpää.

Tilannetta kuvaa se, että kun tavallisesti talon toimitusaika olisi noin kolme kuukautta, nyt se lähentelee yhtä vuotta.

