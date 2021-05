"Kyllä me tehdas Kemijärvelle tehdään" – sellutehdashanke etenee, vakuuttaa hankkeen vetäjä

Rahoittajia on mukana Harri Vatasen mukaan Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Aasiasta ja mahdollisesti Lähi-idästä.

Timo Lindholm

Kemijärvelle suunniteltu sellutehdas käyttäisi Itä-Lapin harvennusmetsien puuta.

Kemijärven sellutehdashanke etenee huolimatta hankkeeseen liittyvästä rikosepäilystä, sanoo Vataset Teollisuus Oy:n toimitusjohtaja Harri Vatanen.

"Kyllä me tehdas Kemijärvelle tehdään", hän vakuuttaa.

Boreal Biorefin nimellä aiemmin tunnettu hanke on nyt Kemijärven Biojalostamo, jota vetää Vataset Teollisuus Oy. Vetovastuun vaihtumisesta Boreal Biorefilta Harri Vataselle kerrottiin tammikuussa.

Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala on siirtynyt sivuun hankkeesta.

Vatanen kertoo jättäneensä talvella poliisille tutkintapyynnön, joka liittyy Boreal Biorefin aiempaan historiaan.

Tammikuussa tehtiin Vatasen mukaan yhtiön toimistoon murto ja sieltä hävitettiin asiapapereita.

Lapin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan rikosepäilystä.

Talousrikostutkintayksikössä tutkinnanjohtajana toimiva Tapio Roininen kertoo, että tutkintapyyntöön pohjautuvassa esiselvityksessä on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella tehdashankkeessa on syytä epäillä rikosta ja siksi esitutkinta on käynnistetty.

"Rikosnimikkeisiin tai osallisiin en ota kantaa, koska niitä selvitetään", Roininen sanoo.

Esitutkinnan käynnistymisestä kertoivat aiemmin Lapin Kansa ja Yle.

Suunnitellulla sellutehtaan alueella Kemijärven Patokankaalla on Vatasen mukaan määrä aloittaa maansiirtotyöt jo tämän kesän aikana.

Varsinaiset tehtaan rakennustyöt alkaisivat ensi vuoden puolella.

Tehtaan ympäristöluvasta valitettiin tämän vuoden tammikuussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Keskimäärin KHO käsittelee valituslupahakemuksia noin vuoden.

Kemijärven hankkeelle on myönnetty aiemmin ehdollinen töiden aloituslupa ennen lainvoimasta ympäristöluparatkaisua.

Sellutehtaan rakentaminen maksaisi noin miljardi euroa. Vatasen mukaan neuvottelut hankkeen rahoituksesta ovat edenneet hyvin.

"Meillä on näkyvyyttä jo noin 80 prosenttiin rahoituksesta, mistä se tulee."

Hän kertoo rahoittajia olevan mukana Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Aasiasta ja mahdollisesti Lähi-idästä. Myös kotimaisille piensijoittajille aiotaan varata mahdollisuus osallistua hankkeeseen.

Tehdas tuottaisi havupuusellua, liukosellua ja muita biotuotteita 700 000 tonnia ja käyttäisi puuta 3,5–4,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Lue lisää:

Kemijärven Biojalostamo on aloittamassa jo tontin raivaustyöt – vihjaa omistuspohjan selviävän kevään aikana