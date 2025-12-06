Näin kauan muovikuusta pitää käyttää, jotta se pääsee ekologisuudessa samalle viivalle aidon kuusen kanssa Muovikuusilla on merkittävä hiilijalanjälki, MTK ja Joulupuuseura muistuttavat.

Jaa Kuuntele

Joulukuusiviljelmiä on nykyään kattavasti ympäri Suomea. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Koti Suvi Jylhänlehto

Aito kotimainen joulukuusi on ekologinen valinta, MTK ja Joulupuuseura muistuttavat nyt, kun kuusikauppa on käynnistymässä.

”Aito suomalainen kuusi on kasvanut Suomessa, ja ympäristökuormitukset tulevat pääosin kuusen kuljetuksesta ja käsittelystä. Muoviset kuuset taas ovat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä koristeita, jotka on tuotettu kaukana Suomesta”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.

”Aidoista kuusista ekologisin on vapaana luonnossa kasvanut. Varsinkin tiheässä kasvaneesta kuusitaimikosta voi kuusen kaataa hyvällä omatunnolla”, hän toteaa tiedotteessa.

Päästöjä syntyy käytännössä vain mahdollisesta kuusen kuljetuksesta.

Viljeltyjä joulupuita myydään nykyään kattavasti ympäri Suomea. Ne ovat hyvä valinta kaupungissa asuville, Joulupuuseuran puheenjohtaja Timo Kauppila sanoo.

Aidon kuusen kritiikki kohdistuu monesti siihen, että se palvelee vain lyhyen aikaa.

Kauppilan mukaan tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että muovikuusta joutuisi käyttämään peräti 20 vuotta, ennen kuin se olisi päästöjen kannalta samalla viivalla aidon kuusen kanssa.

Aito joulukuusi voidaan hyödyntää sesongin jälkeen esimerkiksi energiantuotannossa.

Ympäristösyiden lisäksi suomalaisen kuusen valinnalla on muita vastuullisuusnäkökulmia.

”Kun valitaan kotimainen kasvatettu joulukuusi, tuetaan myös suomalaista työllisyyttä. Naapurille soittaminen mahdollisen kuusenkatoluvan kannalta on myös asia, johon kannustan”, Mäki-Hakola korostaa.