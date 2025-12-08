UPM ostaa kotimaassa valmistettavia puutavaravaunujaUudella vaunukalustolla kuljetetaan kolmannes UPM:n raakapuukuljetuksista rautateillä.
UPM korvaa puukuljetustensa ulkomaisen vaunukapasiteetin kotimaisella ostamalla VR FleetCarelta Pieksämäellä valmistettavia raakapuuvaunuja. Uudella vaunukalustolla tullaan kuljettamaan noin kolmasosa UPM Metsän raakapuukuljetuksista rautateillä. Uusi kalusto korvaa asteittain ulkomaisen vaunukaluston, jota UPM on käyttänyt Suomessa vuodesta 2023 alkaen.
Uudet vaunut ovat puun kuljettamiseen soveltuvia SNPS-vaunuja, jotka rakennetaan Pieksämäen konepajalla. Vaunukaupan yhteydessä UPM ostaa myös vaunujen kunnossapidon VR FleetCarelta.
”Uuden kuljetuskaluston hankinta VR:ltä on meille merkittävä investointi kotimaan logistiikkaan. Kun vaunut valmistetaan kotimaassa, luodaan työtä ja toimeentuloa Suomeen useaksi vuodeksi. Tämä lisää edelleen UPM:n tuottamaa arvonlisää ja taloudellista hyötyä yhteiskunnalle sekä mahdollistaa raakapuun toimitusketjun kilpailukyvyn kehittämisen”, kertoo UPM Metsän operaatiojohtaja Ville Parkkinen tiedotteessa.
”Olemme ylpeitä siitä, että UPM on valinnut meidät vaunujen toimittajaksi. Pieksämäen konepajalla on vahva kokemus EU-standardin mukaisten raakapuuvaunujen ja muun kaluston valmistuksesta”, sanoo VR:n kunnossapitojohtaja Otso Ikonen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
