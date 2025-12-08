Neuvottelut päätökseen: Valmet voi lomauttaa 950 työntekijäänsäValmet on saanut päätökseen yli 950 työntekijää koskeneet muutosneuvottelut Suomessa.
Prosessiteollisuudelle teknologiaa toimittava Valmet on saanut päätökseen 10. marraskuuta 2025 käynnistetyt muutosneuvottelut, jotka koskivat suunnitelmaa kapasiteetin sopeuttamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Muutosneuvottelujen tuloksena Valmet voi tarvittaessa toteuttaa määräaikaisia lomautuksia vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
Mahdolliset lomautukset koskevat Packaging and Paper Machines -liiketoimintayksikön henkilöstöä ja Globaalin toimitusketjun P&P Manufacturing -yksikön Jyväskylän konehallin ja valimon henkilöstöä.
Yhteensä neuvottelut koskivat yli 950 työntekijää, kattaen kaikki työntekijäryhmät näissä yksiköissä Suomessa, joista suurin osa työskentelee Jyväskylässä, Vantaan Tikkurilassa ja Raisiossa.
Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 19 000 työntekijää, ja Suomessa yhtiö työllistää noin 6 000 henkilöä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat