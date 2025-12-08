Vaelluskalojen nousuesteitä poistettu Espoossa Taimenen ja muiden kalojen odotetaan nousevan kalatietä pitkin aina Dämmaniin ja Nuuksion Pitkäjärveen asti sekä mahdollisesti jopa Iso-Parikkaalle ja Ruuhijärvelle saakka.

Monimuotoisemman vesiluonnon uskotaan tekevän alueesta entistä houkuttelevamman ulkoiluun. Kuva: Markku Vähäkäkelä

Eija Vallinheimo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Espoon kaupunki ovat yhteishankkeessa palauttaneet kalojen vaellusreittejä Espoossa. Yhteishanke tukee vesiluonnon monimuotoisuutta ja palauttaa erityisesti uhanalaisen taimenen vaellusreittejä.

Dämmanin tekojärvelle on valmistunut kalatie ja Nuuksion Pitkäjärven nousuesteenä oleva säännöstelypato on korvattu uudella pohjapadolla.

Hankkeen ansiosta taimen ja muut kalat pääsevät nyt nousemaan mereltä Espoon sisävesiin.

Noin 175 metriä pitkä kalatie koostuu yhteensä 34 kivikynnyksestä, joiden väliin jää vesialtaita, joissa kalat voivat levähtää ennen kuin jatkavat matkaansa seuraavaan. Peräkkäisten altaiden vedenpintojen välillä on noin 20 senttimetrin korkeusero.

”Kalateiden rakentaminen ja vaellusesteiden poistaminen ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voimme edistää vesiluonnon palautumista”, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto tiedotteessa.

Rakentamisaika oli kahdeksan kuukautta ja rakentamisen kustannukset noin 750 000 euroa.

Monimuotoisemman vesiluonnon ja ekosysteemin uskotaan lisäävän vesistöalueen virkistysarvoa.

HSY:n tiedotteen mukaan monimuotoisemman vesiluonnon ja ekosysteemin uskotaan lisäävän vesistöalueen virkistysarvoa ja tekevät alueesta entistä houkuttelevamman ulkoiluun.

Espoon kaupungin näkökulmasta Dämmanin ja Nuuksion Pitkäjärven nousuesteiden poisto on jatkumoa Gumbölenjoen vuonna 2020 rakennetulle Gumbölen Myllykosken padon kalatielle.

HSY:n ja Espoon kaupungin yhteistyö jatkuu Bodominjärven säännöstelypadon muutostöillä ja kalatien rakentamisella. Tarkoitus on poistaa taimenen nousueste Espoonjoen vesistössä sijaitsevaan Bodominjärveen. Tämän arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 aikana.