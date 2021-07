"Nähtävästi ei ole ollut minkäänlaista metsäalan osaamista strategian laadinnassa" – itävaltalaiset lausuivat suorat sanat metsästrategiasta EU-komissiolle

Timo Filpus

EU-komission on määrä julkistaa metsästrategia 14.7. Sen jälkeen asiasta väännetään vielä EU-parlamentissa ja EU-neuvostossa.

Kesäkuussa julkisuuteen vuotanut luonnos EU:n uudesta metsästrategiasta on herättänyt Suomessa laajalti huomiota, mutta useissa muissakin unionin jäsenmaissa siihen suhtaudutaan varsin kriittisesti. Luonnoksessa esitetään muun muassa avohakkuiden ja runkopuun energiakäytön lopettamista.

Ainakaan Ruotsille ja Itävallalle Brysselin komission linjaus ei käy.

"Pääministerimme Stefan Löfven on kahdessa viimeisimmässä tapaamisessaan Ursula von der Leyenin (EU-komission puheenjohtaja) kanssa korostanut metsätalouden merkitystä Ruotsille. Myös Ruotsin valtiopäivät on ottanut selkeän kannan: metsätalous on meille tärkeä", kertoo Ruotsin tuottajajärjestö LRF:n metsäjohtaja Magnus Kindbom.

Hänen mukaansa komissio ei mitenkään voi ryhtyä määräilemään esimerkiksi metsänhoitomenetelmistä.

Itävallasta lähetetään Brysseliin vieläkin kitkerämmät terveiset kuin pohjoismaista. Maan metsänomistajien ja puunjalostusteollisuuden järjestöjen puheenjohtajat lähettivät saksalaiselle von der Leyenille heti juhannuksen jälkeen kirjeen, jossa he vaativat komissiota luopumaan epäonnistuneesta metsästrategialuonnoksestaan.

"Tyrmistyneinä ja surullisina toteamme, että luonnos ei ole ainoastaan täysin tasapainoton, vaan se myös vaarantaa koko eurooppalaisen perhemetsätalouden", itävaltalaiset aloittavat komission puheenjohtajalle osoittamansa kirjeen. Suorasanaisessa palautteessa todetaan muun muassa, ettei strategian laadinnassa ole nähtävästi ollut käytössä minkäänlaista metsäalan osaamista.

Metsänomistajia edustavan Landwirtschaftkammer Österreichin osastonjohtaja Martin Höbarth kertoo, että Itävallan maatalousministeri, konservatiivipuolueen Elisabeth Köstinger tulee tekemään kaikkensa, ettei metsästrategiaa hyväksytä nykyisessä muodossaan.

Itävallassa konservatiivien hallituskumppanina on vihreät, joten Höbarthin mukaan koko hallituksen tiukkaa kannanottoa ei liene luvassa. Ruotsissa Löfvenin hallitus ajautui kriisiin viime kuussa.

