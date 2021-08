Kalajoella palaneesta metsästä valtaosan omistaa seurakunta – alueelle tuleva tuulivoimapuisto paikkaa taloudellista tappiota

Esko Keski-Vähälä

Kalajoen paloalueella sijaitsee seurakunnan omistama Granholmin tila, jonka pinta-ala on 494 hehtaaria. "Tilan metsistä palon alle voi hyvinkin olla jäänyt lähes puolet", kirkkoherra Kari Lauri kertoo.

Kalajoen paloalueella tuhoutuneesta metsästä valtaosa on paikallisen seurakunnan omistuksessa.

Kalajoen seurakunnan kirkkoherra Kari Lauri kertoo, että paloalueella sijaitsee seurakunnan omistama Granholmin tila, jonka pinta-ala on 494 hehtaaria.

"Tilan metsistä palon alle voi hyvinkin olla jäänyt lähes puolet", Lauri kertoo.

Kovin tarkkaa arviota ei tässä vaiheessa voi hänen mukaansa tehdä, koska paloalueelle ei ole päässyt. "Arviot perustuvat ilmakuviin ja omiin karttatietoihimme."

Kirkkoherra Lauri sanoo seurakuntalaisten sympatioiden olleen vahvasti sammutusväen takana.

"Suuri kiitos sammuttajille, olemme rukoilleet heille voimia."

Metsäpalon aiheuttamista tuhoista koituu seurakunnalle satojen tuhansien eurojen menetykset.

Laurin mukaan tuho ei kuitenkaan uhkaa romuttaa seurakunnan taloutta.

Alueelle nouseva tuulivoimapuisto paikkaa taloutta tulevina vuosina. Tuulivoimapuiston on määrä valmistua 2023, ja Kalajoen seurakunnan maille tuulivoimaloita tulee 16.

Metsää seurakunta omistaa kaikkiaan lähes 2 000 hehtaaria. "On selvää, että nyt metsätulot pienenevät ja kustannukset kasvavat, kun tuhoalue metsitetään", Lauri toteaa.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtajan Maunu Kilpivaaran mukaan alustavien arvioiden mukaan liekkien alle jäi metsää kaikkiaan noin 300 hehtaaria.

"Keskimääräisellä puuston arvolla laskettuna tuhoutuneen metsän arvo on noin 750 000 euroa. Kun mukaan lasketaan nuoren kasvavan puuston odotusarvo eli jos puusto olisi päässyt järeytymään, summa nousee yli miljoonaan euroon", Kilpivaara sanoo.

Kalajoen seurakunnan lisäksi noin kymmenen yksityisen metsänomistajan metsää jäi palon alle.

Palossa tuhoutuneen puuston arvosta on Kilpivaaran mukaan mahdollista saada takaisin noin 20–30 prosenttia, kun pystyyn jäänyttä puuta myydään energiapuuna. Tukiksi tai kuitupuuksi palopuu ei kelpaa.

"Onneksi energiapuulle on hyvä kysyntä. Sitä ongelmaa ei ole, että ne jäisivät energiapuuna hyödyntämättä, vaan ne saadaan korjattua ja ensi talvena poltettua", Kilpivaara sanoo.

Yli puolella metsänomistajista on hänen mukaansa ollut myös metsävakuutukset kunnossa.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on ollut yhteyksissä metsänomistajiin ja sopinut jatkotoimista kuten hakkuista ja metsänviljelytöistä.

Pelastuslaitos on Kilpivaaran mukaan kiirehtinyt puunkorjuutöitä, koska alueelle voi jäädä kytemään turpeeseen pesäkkeitä kuukausienkin ajaksi.

Metsäpaloalueista on ollut mahdollista luoda suojelualueita. Kilpivaaran mukaan tällaista vaihtoehtoa varmaan pohditaan Kalajoellakin, jos maanomistajat ovat siihen halukkaita.

"Nyt palanut alue on turveperäistä maata, joka on aikoinaan ojitettu ja osa myös kunnostusojitettu hiljattain. Se on ollut täysin talousmetsää ja voi pohtia, kuinka paljon nuorella vaikkakin hiiltyneellä metsällä on suojelu- ja luontoarvoa", Kilpivaara sanoo.

Lue myös:

Puolustusvoimien virka-apu vapautuu Kalajoelta ja tilanne on vakaa – kaatuneita puita raivataan, ojia padotaan ja tieosuuksia parannellaan

Kettukarkki tyynyllä odottaa sammuttajaa, kun lepovuoro metsäpalon sammuttamisesta alkaa