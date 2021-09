Luonnonperintösäätiö kilpailee metsätiloista kiivaasti rahastojen kanssa

Säätiö on ketterä ja tarvittaessa nopea ostaja, sanoo suojelujohtaja Anneli Jussila.

Mari Helkiö

Pentti Linkolan Riuttasalo-niminen muistometsä sijaitsee syrjäisellä alueella Toivakassa Keski-Suomessa lähellä Leivonmäen kansallispuistoa.

Pentti Linkolan muistometsän myyjänä oli yksityinen maanomistaja välittäjän kautta, kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Luonnonperintösäätiö ja Päijänteen luonnonperintösäätiö voittivat tarjouskilpailun täpärästi. Muistometsän hinta kohosi 600 000 euroon. Samoista metsätiloista kilpailevat yhä useammin sijoitusrahastot, ja tilojen hinnat ovat nousseet nopeasti, Forsberg harmittelee.

Kun yksityinen metsänomistaja haluaa myydä palstansa suojeluun, vaihtoehtona on myös valtion rahoittama METSO-ohjelma. Sen etuna on valtion maksaman suojelukorvauksen verottomuus.

Luonnonperintösäätiön suojelujohtajan Anneli Jussilan mukaan säätiön kautta suojelun yksi etu on ketteryys.

"Tarvittaessa päätös syntyy jopa parissa päivässä. Ely-keskuksella voi kestää joskus kaksi vuotta."

Samalla kun metsätilojen hinnat ovat nousseet, säätiö on kasvattanut varainhankintaansa. Se on kuukauden ajan pitänyt Hämeenlinnan keskustassa Ikimetsä-puotia, jossa on kaupan muun muassa nimekkäiden taiteilijoiden lahjoittamia töitä.

"Ihmiset ovat halunneet muuttaa tavaransa ikimetsiksi. Tätä kautta olemme saaneet parikymmentä tuhatta euroa kuukauden aikana", Forsberg kertoo.

Säätiö ei voi käyttää lahjoitusvarojaan puodin vuokraan, vaan vuokran maksaa Forsbergin mukaan eräs luontovalokuvaaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

