Luonnonperintösäätiö on ostanut uuden suojelukohteen Varsinais-Suomesta Liedosta.
Suojeltava alue on noin 2,2 hehtaarin laajuinen puronvarsilehto. Se rajautuu jo aiemmin perustettuun yli 15 hehtaarin suojelualueeseen.
Luonnonperintösäätiö kertoo tiedotteessaan, että alueella on muun muassa tuoreita ja kosteita lehtoja sekä lehtomaista kangasta, jossa kasvaa noin 110-vuotiasta kuusivaltaista sekametsää. Puronvarressa esiintyy harvinaista ja uhanalaista harmaaleppäluhtaa.
Kohde saatiin ostettua Havumetsä-keräyksen sekä Nesslingin säätiön ja TAH-säätiön tuen avulla.
Havumetsä-keräys avattiin huhtikuussa 2024 Havumetsän lapset -dokumenttielokuvan ilmestymisen jälkeen. Elokuvan ohjaajalla Virpi Suutarilla on parhaillaan työn alla dokumenttielokuva Raakkukuningas, joka kertoo Hukkajoella tapahtuneesta luonnonsuojelurikoksesta. Elokuva tulee ensi-iltaan vuonna 2027.
