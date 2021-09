Sellun huippuhinnat ovat säilyneet Euroopassa vakaina – Kiinassa hintojen heikkeneminen jatkuu

Lyhytkuituisessa lehtipuusellussa hintaero Euroopan ja Kiinan välillä on kasvanut poikkeuksellisen suureksi.

Juha Sinisalo

Euroopassa sellun kysyntä on jatkunut hyvänä. Arkistokuva on Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren tehtaalta Raumalta.

Sellun hinnat ovat jatkaneet laskua Kiinassa, mutta Euroopassa hintataso on pysynyt vakaana viime viikkoina.

Sellun hinnat lähtivät viime vuonna maailmalla jyrkkään nousuun. Kiinassa käänne selvään laskuun nähtiin tämän vuoden keväällä.

Euroopassa sen sijaan tuottajat saivat läpi korotuksia vielä kesän alussa, ja pitkäkuituinen havupuusellu nousi ennätykselliseen 1 340 dollariin tonnilta, mikä hinta on pitänyt toistaiseksi.

Lyhytkuituisessa lehtipuusellussa hintaero Euroopan ja Kiinan välillä on kasvanut poikkeuksellisen suureksi.

Euroopassa hinnat ovat niin sanottuja bruttohintoja, mikä tarkoittaa selluerän hintaa ostajan tehtaalle toimitettuna ilman asiakaskohtaisia alennuksia. Kiinassa nettohinta on selluerän hinta satamassa alennusten jälkeen. Euroopassa bruttohinnasta lasketaan noin 30–40 prosentin alennus.

Kiinassa sellukaupassa touko–kesäkuu on yleensä kausiluonteisesti hiljaista aikaa. Odotettua vilkastumista ja hintojen kohentumista ei kesän jälkeen ole nyt nähty.

Markkinoita seuraavan Fastmarket Foexin mukaan osittain alavire Kiinassa johtuu sellua käyttävien paperin ja kartongin tuottajien heikentyneistä tuloksista ja haluttomuudesta maksaa sellusta alkuvuonna nähtyjä korkeita hintoja.

Hintojen nousua hillitsee Kiinassa myös lisääntyvä tarjonta.

Etelä-Amerikasta lyhytkuituista sellua on tulossa lisää markkinoille, kun singaporelaiseen Royal Golden Eagle -yritysryhmään kuuluva Bracell on saanut käyntiin ensimmäisen eukalyptussellun linjansa Lençois Paulistassa São Paulon osavaltiossa Brasiliassa. Toisen linjan on määrä käynnistyä tämän kuun loppuun mennessä.

Uusien linjojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä 2,6–2,8 miljoonaa tonnia paperisellua tai 1,5 miljoonaa tonnia tekstiileihin käytettävää liukosellua. Alkuvaiheessa tuotannon arvioidaan olevan paperisellua ja myöhemmin lisääntyvässä määrin liukosellua.

Bracellin tuotanto myydään käytännössä lähinnä Kiinaan.

Euroopassa sellun kysyntä on jatkunut hyvänä. Hintojen nousu Euroopassa edellyttäisi hintojen nousua ensin Kiinassa. Jos taas Kiinassa hinnat laskevat, aiheuttaa se paineita hintojen laskuun myös Euroopassa, Danske Bankin syksyn metsäsuhdannekatsauksessa todetaan.

Sellun huippusuhdanteen mukana myös kierrätyspaperin ja -kartongin hinnat ovat nousseet.

Euroopassa tiettyjen kierrätyskartonkien hinnat ovat kohonneet 30 eurosta tonnilta jopa 160 euroon tonnilta, Danske Bankin Skog & Ekonomi -katsaus kertoo.

Myös koronapandemialla on ollut vaikutusta, kun kierrätyspaperin ja -kartongin keräys vaikeutui. Toisaalta niiden kysyntä kasvoi kierrätyskuidusta tehtyjen pakkauskartonkien kulutuksen noustessa sähköisen kaupan myötä.