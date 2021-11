Voiko metsästykseen omilla mailla vaikuttaa? Nämä asiat kannattaa ottaa sopimuksessa huomioon

Sanne Katainen

Marika Hänninen metsästää aktiivisesti paikallisen metsästysseuran hirviporukassa. Hänen jatkuvan kasvatuksen metsissään männyn luontainen uudistuminen on paikoin vaikeaa runsaan hirvikannan takia.

Säätiedotuksen mukaan odotettavissa on syksyn tähän mennessä kovimpia tuulia, ja kylmä tihkusade yrittää tunkeutua kauluksesta iholle. Aamun hämärässä kouvolalainen metsästysseurue käy läpi päivän suunnitelmaa: ajomiehet koluavat saaren eteläkärjen, koira päästetään töihin pohjoisesta. Tarkoitus on metsästää hirveä Kinansaaressa Kouvolassa.

Seura metsästää hirveä aktiivisesti koko syksyn. Saaressa pyritään käymään maanomistajan toiveesta ainakin kerran, vaikka venematka saareen ja saaliin raahaaminen veneissä lahtimajalle onkin porukalta iso puristus.

"Täällä on paljon ruokaa hirvelle, eikä teitä, junaratoja eikä petoja. Hirvi viihtyy täällä hyvin", kertoo seuraan kuuluva metsänomistaja Marika Hänninen.

Iso hirvikanta on riesa hänenkin maillaan mantereella. Hänninen kasvattaa metsiään jatkuvan kasvatuksen periaatteen mukaisesti. Joillakin alueilla hirvi napsii taimia ahnaasti, jolloin metsän luontainen uudistuminen kärsii.

"Kun taimia syntyy koko metsäalueella jatkuvasti, niitä on hankala suojata karkotteilla."

Hänninen vinkkaakin aina syksyisin seuran muille metsästäjille paikat, missä hänen maillaan kannattaisi käydä katsastamassa hirviä.

"Jos metsästäminen yhtään kiinnostaa, maanomistajan kannattaa olla mukana metsästysseurassa, niin pääsee vaikuttamaan metsästykseenkin", hän sanoo.

Sanne Katainen

Metsästysoikeuden vuokrauksesta laaditaan sopimus. Se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Yleensä vuokrauksesta ei makseta.

Metsästysoikeus kuuluu metsänomistajalle, ja metsästysseurat vuokraavat sitä itselleen. Yleensä metsästysoikeudesta ei makseta rahallista korvausta, mutta metsänomistaja hyötyy siitä, kun hirvivahingot pysyvät aisoissa.

Hänninen muistuttaa, että metsästäjien maksamilla metsästyslupamaksuilla hoidetaan Suomessa hirvien aiheuttamia vahinkoja puustolle.

Jos metsänomistajalla on erityistoiveita metsästyksestä, niistä kannattaa keskustella sopimusta laatiessa. Tyypillisimmin vuokrataan oikeus kaikkeen metsästykseen, mutta sopimuksen voi myös rajata sen koskemaan vain osaa riistalajeista, kuten hirvieläimiä.

Sanne Katainen

Metsänomistaja hyötyy, kun taimia syövien hirvien kantaa alueella vähennetään. Joskus maanomistajaa muistetaan myös kutsulla peijaisiin.

Kinansaaressa saa metsästää kaikkea riistaa, mutta metsästyksenjohtajan muistutuksella tänään keskitytään hirveen.

Pienelle saarelle mahtuu hyvin muutama hirvi, mutta tiettävästi siellä elelee tällä hetkellä neljä aikuista hirveä ja kaksi vasaa. Saaren pinta-ala on noin 500 hehtaaria, joten tavoitekanta olisi alle kaksi hirveä.

Puhelimen ruudulla sininen viiva liikkuu etelää kohti, pysähtyy välillä ja muuttuu punaiseksi. Jämtlanninpystykorva Toope on saanut hajun hirvestä.

Miska Puumala

Maanomistaja voi halutessaan rajata metsästyksen vai tiettyihin riistalajeihin. Sopimukseen voidaan kirjata ehtoja myös esimerkiksi tienkäytöstä, passitornien pystyttämisestä tai riista­eläinten ruokintapaikoista.

Hänninen neuvoo, että metsästysseuraan kannattaa tutustua etukäteen, ennen metsästysoikeuden vuokrausta. Esimerkiksi Hännisen seura on aktiivinen ja siinä on mukana paljon alueen maanomistajia. Kaikilla on intressi saada kaikki kaatoluvat käytettyä, ja maanomistajia kuullaan.

"Toiveita pyritään ottamaan huomioon, mutta tietenkään metsästys ei ole niin yksinkertaista, kun alueet ovat erilaisia ja hirvet liikkuvat paikasta toiseen."

Metsästysseuratkin ovat erilaisia, eikä kaikilla ole välttämättä käytettävissä hirvikoiraa. "Metsästäjät vähenevät mutta hirvet eivät", Hänninen muistuttaa.

Kouvolalaisella Nuolniemen metsästysyhdistyksellä on sopimus yli sadan maanomistajan kanssa. Laajat yhtenäiset metsästysalueet helpottavat metsästystä.

Kinansaaressa hirvillä on lokoisat olot ympäri vuoden, ja kanta on ja pysyy. Toisaalla laumat saattavat vaeltaa ravinnon perässä pitkiäkin matkoja.

Voitto Suosaari

Puustolle metsästyksestä ei saa koitua haittaa. Metsästäjäliiton ja MTK:n laatiman sopimuspohjan mukaan vuokralaisella on oikeus tehdä nuotio arvottomasta puuaineksesta ja raivata aluskasvillisuutta passipaikoilta.

Kinansaaressa ajo- ja passimiehet ovat seuranneet Toopen liikkeitä ja haukkua useita tunteja. "Voi olla emä ja vasa. Yksinäinen sonni liikkuu yleensä enemmän", Hänninen miettii.

Ajomiehet yrittävät saada pitkäksi aikaa paikalleen pysähtyneen eläimen liikkeelle kohti passimiehiä, kun viimein kuuluu laukaus.

Päivän päätteeksi saaresta lähdetään rahtaamaan veneillä yhden emän ja yhden vasan ruhoa kohti lahtimajaa.