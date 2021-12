Teollisuusliiton ja UPM:n sovulle siunaus: "Kun sopu syntyy, niin siihen täytyy olla tyytyväinen"

Sakari Martikainen

Teollisuusliiton hallitus on tänään perjantaina hyväksynyt yhtiön neuvottelutulokset UPM Plywoodin ja UPM Timberin työehtosopimuksiksi. Liitto kertoi asiasta tiedotteellaan,

Neuvottelutulos vanerinvalmistuksen työehtosopimuksesta saavutettiin eilen, ja sahatavaran osalta jo tätä aiemmin. Teollisuusliiton ja UPM:n välillä solmitut sopimukset ovat kolmevuotisia, ja astuvat voimaan 1.1.2022.

Tiedotteen mukaan sopimusten palkankorotukset noudattavat syksyn neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa, ja ovat ostovoimaa vahvistavia, eli odotettua inflaatiota korkeampia.

Metsäteollisuuden sopimuspeli aukesi lokakuussa Paperiliiton ja Stora Enson välisellä sopimuksella, jossa sovittiin vuodelle 2022 ja 2023 1,9 prosentin korotuksista, sekä vuoden 2024 neljälle ensimmäiselle kuukaudelle 0,9 prosentin korotuksesta.

Teollisuusliitto ei linjansa mukaisesti kommentoi korotusten prosenttilukuja, liiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta kertoi MT:lle.

"Neuvotteluissa on sovittu, että sisältöjä ei kerrota. Se on ollut yleinen linja, ja sen takia se on tiedotettu noin yleisluontoisesti."

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartasen mukaan sopuun ollaan liitossa tyytyväisiä.

"Kyllähän se tietysti aina niin on, että kun sopu syntyy, niin siihen täytyy olla tyytyväinen. Vaikka kyllä niiden tekemisen takana on aina unettomat yöt", Alapartanen kommentoi hallituksen kokouksen lomassa.

"Me ollaan niin pääluottamusmiesten kuin teollisuusliiton neuvottelijoidenkin osalta tyytyväisiä, että UPM:n kanssa on nyt saatu asiat hoidettua. Tietenkin arvio liittyy siihen, millainen tunnelma tämän asian ympärillä on ollut jo vuoden päivät."

Alapartasen mukaan sopimus vastaa liiton tavoitteita.

Työnantaja UPM kiitteli omissa tiedotteissaan paitsi itse sopua, myös uutta sopimusjärjestelmää. Metsäteollisuus ry:n irtauduttua sopimusneuvotteluista viime vuonna sopiminen on siirtynyt yritysten ja liittojen väliseksi.

UPM on omalta osaltaan halunnut tehdä sopimukset liiketoiminta-alueittain, kuten nyt on toimittu.

Yhtiön mukaan vaneria valmistavan UPM Plywoodin uusi työehtosopimus mahdollistaa seitsemänpäiväisen työaikamallin niin, että sekä tuotanto että työntekijöiden ansiot kasvavat. Lisäksi työaikamallissa työaika on UPM:n mukaan nykyistä lyhyempi.

Uusi sopimus mahdollistaa yhtiön mukaan nopean reagoinnin kysyntäpiikkeihin, ja työskentelyn myös juhlapyhinä sekä työnantajaa että työntekijöitä tyydyttävällä tavalla.

Sopimus mahdollistaa myös henkilöstön työskentelyn väliaikaisesti kaikilla UPM Plywoodin tehtailla, mikä UPM:n mukaan lisää henkilöstön kehittymistä ja ansioita.

UPM Timberin tiedotteessa kehuttiin uuden neuvottelumenetelmän mahdollistaneen sekä henkilöstön toiveiden, että UPM:n sahaliiketoiminnan erityspiirteiden paremman huomioinnin.

Liiketoimintajohtaja Antti Koulumiehen mukaan sopimus sisältää myös kertaluontoisia korvauksia hyvästä vuodesta.

"Sopimus sisältää myös kertaluonteisia elementtejä, joilla voimme normaaleiden vuosi-insentiivien lisäksi kiittää henkilöstöämme hyvästä työstä tänä sahaliiketoiminnan kannalta hyvin erikoisena vuonna”, Koulumies kertoo tiedotteessa.

Teollisuusliiton mukaan nyt solmitun työehtosopimuksen ehdot vastaavat voimassa olevaa mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta.

UPM:n lisäksi sopimukset solmittiin myös Turun Rakennustuote Oy:n ja Kurikka Timber Oy:n kanssa. Tiedotteen mukaan myös nämä työehtosopimukset noudattavat metsäteollisuuteen muodostunutta linjaa, ja ovat kolmevuotisia.

UPM:llä on yhteensä seitsemän liiketoiminta-alaa, joista nyt solmittujen sopimusten UPM Plywoodin ja UPM Timberin työntekijät kuuluvat teollisuusliiton piiriin. Loppujen viiden alan neuvottelukumppanina on Paperiliitto.

Paperiliiton neuvottelut UPM:n kanssa ovat vielä kesken, ja neuvottelupöytään istutaan sunnuntaina. Molemmat osapuolet ovat varautuneet myös työtaisteluihin.

