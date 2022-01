"Finnpulp-päätös sataa fossiilitalouden laariin", MTK:n Marttila harmittelee

Jaana Kankaanpää, Mauri Ratilainen

MTK:n Juha Marttila (vas.) ja Finnpulpin Martti Fredrikson ovat pettyneitä oikeuden jatkopäätökseen Finnpulpin ympäristöluvasta. Itä-Suomessa kuitupuuta on saatavissa tehtaalle runsaasti, MTK:ssa arvioidaan.

"Johtopäätös korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) hylkäävästä päätöksestä Finnpulpin valitukseen on, että hakemuksen mukainen kilpailukykyinen tehdashanke Kuopioon on loppuun käsitelty", Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo.

MTK on erittäin pettynyt KHO:n päätökseen, joka pysäyttää tehdashankkeen. "Tämä on valtava takaisku koko Suomen taloudelle ja ilmastonmuutoksen hillinnälle", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

"Näyttää siltä, että uusille paikoille ei voida enää isoja tehtaita rakentaa. Aika tulee näyttämään tilanteen, mutta epävarmuus kasvaa ja investoijien mielenkiinto Suomeen heikkenee."

"Tällaisille tehtaille on maailmalla valtavasti ottajia, biotuotteita ahmitaan ja niille on tuottajia. On valitettavaa, että Suomen metsätalouden eteen vuosikymmeniä tehty työ on menossa hukkaan."

Erityisesti Itä-Suomen taloudelle ja metsänomistajille takaisku on paha, sillä pieniläpimittaista puuta alueella kasvaa paljon ja käyttäjiä on vähän. "Vaikka investointeja Suomeen on tehty, on tehtaita myös lakkautettu."

Marttilan mukaan tehdas olisi ollut ilmastoteko, jolla olisi korvattu öljyä ja kaasua. "Päätös sataa fossiilitalouden laariin."

"Finnpulpin hankkeen mahdollista jatkoa omistajat ja johto miettivät jatkossa yhdessä ja erikseen", Marttila arvioi. "Nyt on kuitenkin selvä, ettei Kuopioon tällaista tehdasta tule."

KHO:n kielteinen päätös ympäristöluvasta perustui mahdollisiin ympäristöriskeihin tulevaisuudessa. "Hankkeessa oli jo valmistelussa mukana vyö ja henkselit, mutta ne eivät näytä olevan tarpeeksi riskien huomioon ottamiseen. Jos ei paras mahdollinen saatavissa oleva teknologia riitä, on vaikea sanoa, mitä voidaan Suomessa enää tehdä."

Vastausta kysymykseen mahdollisista jatkosuunnitelmista muilla paikkakunnilla tai erilaisen tehtaan perustamisesta Martti Fredriksonilla ei ole. "Nyt on juuri saatu KHO:n päätös ja tutustumme siihen."

"Tämä on yhtiölle erittäin iso asia kaikkinensa ja katsotaan, mitä jatkossa tulee. Monenlaiset asiat ovat mahdollisia, mutta tällä hetkellä ei ole muuta kerrottavaa."

KHO:n päätös liittyy Kuopion biotuotetehdasta suunnittelevan Finnpulpin purkuhakemukseen 25.5.2021. Finnpulp vaati hankkeen ympäristöluvasta 19.12.2019 tehdyn kielteisen päätöksen purkua ja ympäristöluvan antamista KHO:n vähemmistön hyväksymin lupaehdoin tai ainakin asian uudelleen käsittelyä.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty jo yli kymmenen miljoonaa euroa usean vuoden aikana.

Finnpulp sai ympäristöluvan hakemisen jälkeen useilta paikkakunnilta Suomesta ja ulkomailta tarjouksia tehtaan isäntäpaikaksi. Yhtiön mukaan Kuopio sijoituspaikkana on kuitenkin ihanteellisin.

Finnpulpin alkuperäisessä tehdashankkeessa tavoitteena oli tuottaa havusellua 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa ja puuta olisi käytetty 6,7 miljoonaa kuutiota. Kustannusarvio oli 1,6 miljardia euroa.

"Hankkeen omistajat ovat koko ajan pitäneet hanketta hyvänä ja olleet lojaaleja valituksen aikana", Fredrikson toteaa.

Yhtiöstä omistaa kiinalainen Hengan Industries 36,5 prosenttia, MTK ja Grizzly Hill Capital molemmat 11,5 prosenttia ja loppu jakautuu Ingman­Financelle ja kahdeksalle yksityishenkilölle.

Valituksessaan Finnpulp katsoi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustuneen ympäristönsuojelulain virheelliseen tulkintaan sekä katselmusta ja asian selvittämistä koskevaan menettelyvirheeseen.

KHO:n päätöksen perusteluissa todetaan, että päätös ei ole perustunut väärään lain soveltamiseen. Lupien muutokset eivät ole riittäviä varmistamaan, että tehtaan toiminnan jatkuessa vuosikymmeniä siitä ei aiheutuisi merkittävää vesistön pilaantumista.

Päätöksessä todetaan myös, että erityisesti rehevöitymisen vaikutukset vesistöön ovat sen luonteisia, että niiden haitallisuus lisääntyy kynnyksittäin. Ulkoisen kuormituksen merkittävä vähentäminen tai sen kokonaan poistaminen ei välttämättä pysäytä alkanutta haitallista kehitystä.