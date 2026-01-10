Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Näin poistat juurikäävän metsästä, nuoren puutavarakuljettajan kauhun hetki Maaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Jaa Kuuntele

19-vuotias Manta Tapanainen ajaa työkseen tukkirekkaa. Kuva: Rami Marjamäki

Metsä | Metsä Anniina Jokinen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Nuori nainen puurekan ratissa

”Jos ala on mielessä, kannattaa ajatus toteuttaa rohkeasti, naiset pärjäävät kyllä”, pohtii puutavarakuljetuksia ajava 19-vuotias Manta Tapanainen. Juttu on tilaajille.

2. Sain metsää – mitä minä nyt teen?

Mitä tehdä, jos metsän omistaminen tuntuu vieraalta? Elämäntilanne määrittää yleensä ratkaisun, mutta liian hätäisiä päätöksiä ei kannata tehdä. Juttu on tilaajille.

3. Ilmaiset päästöoikeudet loppuvat useilta metsäteollisuuden tehtailta

Päästökauppaan tulee isoja muutoksia vuonna 2026. Maksuttomien oikeuksien myöntäminen jatkuu, mutta oikeuksien määrät pienenevät. Juttu on tilaajille.

4. Näin puhdistat lahovikaisen metsän juurikäävästä

Juurikäävän saastuttaman metsän tervehdyttäminen vaatii suunnitelmallista metsänhoitoa vuosikymmenten ajan. Juttu on tilaajille.

Lisää aiheesta Metsänhoito | Näin puhdistat lahovikaisen metsän juurikäävästä

5. Mäntysahatavaran vientihinta romahti – mistä se johtuu?

Ulkomaankauppatilaston mukaan mäntysahatavaran hinta olisi pudonnut yli 50 euroa kuutiolta. Juttu on tilaajille.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat kerran viikossa ajankohtaisia metsäuutisia ilmaiseksi sähköpostiisi tilaamalla metsäuutiskirjeen.

Lue lisää viikon ajankohtaisista metsäaiheista: