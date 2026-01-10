Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Kasvinsuojeluaineiden lupien käsittelyaika Tukesissa venyi laittoman pitkäksi
Tilaajalle | Kylmä sää ja sähkön hinnan nousu nostavat energiapuun kysyntää – ”Pakkaspiikki oli todella tervetullut”