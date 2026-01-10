Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Näin poistat juurikäävän metsästä, nuoren puutavarakuljettajan kauhun hetkiMaaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Nuori nainen puurekan ratissa
”Jos ala on mielessä, kannattaa ajatus toteuttaa rohkeasti, naiset pärjäävät kyllä”, pohtii puutavarakuljetuksia ajava 19-vuotias Manta Tapanainen. Juttu on tilaajille.
2. Sain metsää – mitä minä nyt teen?
Mitä tehdä, jos metsän omistaminen tuntuu vieraalta? Elämäntilanne määrittää yleensä ratkaisun, mutta liian hätäisiä päätöksiä ei kannata tehdä. Juttu on tilaajille.
3. Ilmaiset päästöoikeudet loppuvat useilta metsäteollisuuden tehtailta
Päästökauppaan tulee isoja muutoksia vuonna 2026. Maksuttomien oikeuksien myöntäminen jatkuu, mutta oikeuksien määrät pienenevät. Juttu on tilaajille.
4. Näin puhdistat lahovikaisen metsän juurikäävästä
Juurikäävän saastuttaman metsän tervehdyttäminen vaatii suunnitelmallista metsänhoitoa vuosikymmenten ajan. Juttu on tilaajille.
5. Mäntysahatavaran vientihinta romahti – mistä se johtuu?
Ulkomaankauppatilaston mukaan mäntysahatavaran hinta olisi pudonnut yli 50 euroa kuutiolta. Juttu on tilaajille.
