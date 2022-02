Kansa rynnistää omakotitaloihin – talotoimitukset kasvoivat 50 prosenttia ja nousu jatkuu vahvana tänä vuonna

Vesa-Matti Väärä

Omakoti- ja paritalot ovat nyt suosiossa, talokauppa kasvoi viime vuonna neljänneksen.

Pientaloteollisuuden talotoimitukset kasvoivat viime vuonna lähes 50 prosenttia, johtaja Kimmo Rautiainen Pientaloteollisuus PTT ry:stä kertoo. "Vuoden 2020 lopulla alkanut taloteollisuuden erittäin hyvä myynti jatkui etenkin keväällä 2021 ja tasoittui hieman sen jälkeen."

Alkaneesta vuodesta 2022 odotetaan edelleen hieman edellisvuotta parempaa.

Viime vuoden omakoti- ja paritalojen aloitusmääräksi arvioidaan 8 000 eli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. "Tänä vuonna rakentaminen kasvaa edelleen, pientaloja rakennetaan arviolta 8 500 tai jopa 9 000", Rautiainen ennustaa.

Vuodenvaihteessa PTT:n tilauskannassa oli 2 500 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 2,7 kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

"Kiinnostus omakotiasumiseen on kansan keskuudessa suurta, halukkuus asua aiempaa väljemmin luonnon ja oman rauhan keskellä on kasvanut."

"Korona-ajan alussa lisääntyi ensin kiinnostus vanhoihin omakotitaloihin ja siitä puoli vuotta uusiin talopaketteihin", Rautiainen toteaa. "Korona-aika nopeutti etätyötä ja digiloikkaa. Muuttohalukkuus kaupunkien keskustoihin on vähentynyt. Poikkeusaika sai suomalaiset toteuttamaan omakotiasumisen haaveitaan."

"Kasvualueilla tonttipula on paheneva ongelma ja pientalojen aloitusmäärän ratkaisee näiden alueiden tonttitarjonta."

Rautiaisen mukaan kuntien varsinkin Etelä-Suomessa ja maakuntakeskusten lähellä kannattaa miettiä tonttien lisäämistä. "Kysyntää on varmasti, monissa paikoissa rakentajia on kymmenkertaisesti tarjontaan nähden."

Asiaan vaikuttaa myös hinta, pientalojen neliöhinta on edullisempi kuin kaupunkien keskustaneliöt.

Eniten halutaan rakentaa suuriin kaupunkeihin, niiden lähikuntiin sekä maakuntakeskusten lähialueille. Myös pienemmät kuntakeskukset ovat suosiossa. Kyselyissä kymmenesosa kansasta haluaa asua aivan maaseudulla.

"Ne ajat ovat ohi, kun puhuttiin, että Suomessa on vain kolme kasvualuetta: pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku."

Kovin kauas maaseudulle eivät useimmat kuitenkaan halua lähteä, palvelujen pitäisi olla kohtalaisen lähellä.

Omakoti- ja paritaloja rakennetaan eniten Espooseen, noin 750–800 kappaletta, sitten Ouluun, Vantaalle, Helsinkiin ja Jyväskylään. Ne kattoivat marraskuussa 28 prosenttia koko maan luvista. Uudenmaan osuus omakoti- ja paritaloista on kolmannes.

Tampereen viime syksyn tonttihaussa 63 tonttia tavoiteltiin 706 hakemuksella ja ostotarjouksella.

Taloustutkimuksen tekemässä kyselytutkimuksessa muutama vuosi sitten selvitettiin 18-28 -vuotiaiden nuorten toiveita asumisesta. Omakotitaloissa nuorista haluaisi 63 prosenttia, kerrostalossa 16 prosenttia ja rivi-/paritalossa 12 prosenttia. Suuren kaupungin esikaupunki oli toivotuin asuinympäristö, 40 prosenttia. Pienempi kaupunki tai taajama oli toiseksi suosituin, 21 prosenttia. Ison kaupungin keskusta ja maaseutu olivat yhtä suosittuja, molempiin halusi 17 prosenttia.

Pientaloteollisuuden kannattavuus oli viime vuonna tiukalla kovan kustannusnousun vuoksi, esimerkiksi puutavaran hinta nousi rajusti. "Kannattavuuden näkee sitten kun viime vuoden tilinpäätökset tulevat, mutta tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen myönteisemmäksi. Myynti on kasvanut ja kustannukset saatu paremmin hallintaan", Rautiainen kertoo.

PTT:n jäsenyritysten markkinaosuus kaikista omakoti- ja paritalo­aloituksista on 43 prosenttia ja yksityishenkilöiden tekemistä talopakettikaupoista 75 prosenttia.

Valtio on halunnut edistää puurakentamista muun muassa puukerrostaloja lisäämällä. Rautiaisen mukaan eniten puun käyttö lisääntyy, jos edistetään omakoti- ja paritalojen rakentamista ja tonttitarjontaa.

"Pientaloista puurakenteisia on 90 prosenttia ja 10 prosenttia on kivitaloja. Hirsitalojen osuus on noussut 25 prosenttiin ja puurankaisten talojen osuus on 65 prosenttia."

Lue lisää:

Vanhojen omakotitalojen hinta nousi eniten 20 000-60 000:n asukkaan kunnissa – koko maassa nousua edellisvuodesta tuli 5,5 prosenttia

Mitä asuntokaupoilla saa miljoonalla? – Kolme huonetta tornitalosta tai kartanon ja veneen maaseudulta