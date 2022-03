Pro: Yhä useampi UPM:n toimihenkilö vaihtanut työpaikkaa – "Kymmenien osaajien lähtö on poikkeuksellista"

Petteri Kivimäki

Ammattiliitto Pron paperiteollisuuden neuvottelukunnan mukaan UPM:n toimihenkilöiden luottamus työnantajaan on romahtanut. Kuvassa Jämsänkosken paperitehdas.

Ammattiliitto Pron paperiteollisuuden neuvottelukunta tuomitsee UPM:n toimet työmarkkinoilla.

Neuvottelukunnan mukaan UPM menettää työntekijöiden, asiakkaiden ja omistajien luottamuksen, kun yhtiön pyrkimys heikentää työntekijöiden työehtoja on johtanut yli kymmenen viikkoa kestäneeseen lakkoon sellu- ja paperitehtailla.

Toimihenkilöiden kanssa UPM ei ole suostunut Pron mukaan neuvottelemaan vaan on määritellyt näiden työehdot omaehtoisesti.

Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan liiton UPM:llä työskentelevien jäsenten luottamus työnantajaa on romahtanut jyrkästi vuoden aikana. Pron mukaan luottamuksen lasku on epätavallista, ja moni toimihenkilö on vaihtanut työpaikkaa muualle.

"Kymmenien osaajien lähtö UPM:ltä on poikkeuksellista, sillä tyypillisesti vaihtuvuus on hyvin vähäistä ja työsuhteet poikkeuksellisen pitkiä", Pron tiedotteessa todetaan.

Pro tuo esille, että UPM menettää myös asiakkaiden luottamuksen, kun kannattavia tehtaita seisotetaan näiden vetoomuksista huolimatta. Pron mukaan tilanne ei voi olla heijastumatta yhtiön tulokseen eikä jää huomaamatta osakkeenomistajilta.

"Useiden satojen miljoonien menetystä ei kuitata hetkessä edes painopapereiden kysynnän johdosta saatavilla tilapäisillä hinnankorotuksilla."

Pro vetoaa yhtiökokoukseen UPM:n johdon vaihtamiseksi.

"Toivottavasti maaliskuun lopulla pidettävä yhtiökokous ottaa asiaan kantaa ja tekee tarvittavat johtopäätökset yrityksen ylimmän johdon kyvykkyydestä jatkaa tehtävissään."

Pron paperiteollisuuden neuvottelukuntaan kuuluu alan kymmenen suurimman yrityksen luottamushenkilöitä.