Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Poikkeuslupia kyyhkyille ja merihanhille voidaan myöntää vahinkoa tuottavien yksilöiden kohdalla jo ennen metsästysajan alkua
Tilaajalle
|
Kiihtyvyysanturi tuottaa kaivurin liikkeistä niin tarkkaa tietoa, että sen avulla voidaan laskea, missä kauha liikkuu veden alla
Metsänomistajan, mökkiläisen ja jokaisen yksityistien varrella asuvan kannattaa varautua ‒ näin yksityistielakia esitetään muutettavaksi
Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi näkemistä haittaavan kuusi- tai pensasaidan raivaamisen tietyssä tapauksessa.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Metsä
17.7.2026
07:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
yksityistielaki
tiekunta
liikenneturvallisuus
lakimuutos
yksityistie
Päivän tärkeimmät
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Energia
|
Sirkkelöinti on sallittua kaupungissa – mutta melun kuningas mitattiin orapihlaja-aidan takaa
Tilaajalle
2
Rakentaminen
|
”Minä niin tykkään näistä puuhommista” ‒ 69-vuotias Jouko Kemppainen rakentaa hirsirakennuksia Suomussalmella
Tilaajalle
3
Pienkoneet
|
Tämä moottorisaha maksaa jo 2 700 euroa – ja hinnan odotetaan nousevan
Tilaajalle
4
Metsäteollisuus
|
UPM nimitti uuden vaneriyhtiön johtoryhmän ja asetti sille tavoitteet – katso nimet
5
Metsänhoito
|
Hermanni hakkasi metsää ja tuet perittiin takaisin ‒ ”Sekin meni jo persiilleen”
Tilaajalle
6
Metsäteollisuus
|
Tilaukset lähtivät kasvuun yllättävässä paikassa ‒ voiko tästä alkaa metsäteollisuuden käänne?
Tilaajalle
7
Erä
|
Mikä on luonnon kantokyky suhteessa ilveskantaan?
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Pysyvätkö tekijät metsäalalla? Juuri kehitetty testaus toimii paremmin kuin osattiin odottaa
Koneviesti
|
Kesla luopuu traktorisovitteisista työlaitteista – Kesla Defence -tuoteryhmä jatkaa samantyyppisten laitteiden valmistusta
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Vastuu ja arki kohtaavat – metsäkoneenkuljettajat ovat luontoarvojen todellisia vaalijoita