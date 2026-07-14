Testi: Tunnetko nämä kahdeksan metsäkasvia?Tunnistatko sinä kuvista MT:n katugallupissa arvuutellut metsäkasvit?
MT haastoi katugallupissaan satunaisia helsinkiläisiä, hyvinkääläisiä ja tamperelaisia tunnistamana kuvista kahdeksan tuttua metsäkasvia.
Haasteessa nähtiin niin nappisuorituksia kuin pientä arvailuakin.
Testaa, kuinka hyvin sinä pärjäät MT:n kasvivisassa:
Oman suorituksesi jälkeen voit tutustua katugallupissa vastanneiden tunnelmiin:
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