Holzkurier: Useita kiinalaisyrityksiä suljettu FSC-sertifikaatin ulkopuolelle rikkomusten takiaTuorein sertifikaatin jäädyttäminen koskee neljää kiinalaista toimijaa.
Forest Stewardship Council (FSC) -sertifikaatti on sulkenut useita kiinalaisyrityksiä sertifioinnin ulkopuolelle. Syynä ovat koivuvanerin kaupassa paljastuneet rikkomukset.
Asiasta uutisoi itävaltalaismedia Holzkurier.
Sertifikaatin jäädyttäminen koskee neljää kiinalaista uuden sertifikaatin haltijaa.
Kyseiset yritykset ovat Xuzhou Discover International Import & Export, Xuzhou Huayu Wood Industry, Xuzhou Shelter Import & Export sekä Shelter Forest International Acquisition.
Syytöksiin kuuluvat lehden mukaan koivuvanerin myynti tai osto väärillä FSC-väittämillä, ilmoittamaton myynti ja joissakin tapauksissa kieltäytyminen yhteistyöstä tutkimuksissa.
Toimenpide perustui FSC:n vuonna 2023 käynnistettyyn liiketoimien varmennusprosessiin. Prosessin painopisteenä on ollut tunnistaa ja puuttua erilaisiin eheysriskeihin FSC-sertifioiduissa koivun toimitusketjuissa Euraasian alueella.
FSC keskeytti lokakuussa 2025 FSC-toiminnan Xuzhou Aoxin Wood Productsin, Furuida Woodin, Petek Kontrplakin ja Tianma Lvjian Nantong Wood Structure Technologyn osalta.
Näissäkin tapauksissa keskeytykset liittyivät muun muassa vääriin FSC-väitteisiin ja ilmoittamattomiin myynteihin.
Holzkurier: Birkensperrholz: FSC entzieht weiteren Unternehmen die Zertifikate
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