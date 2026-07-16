Riistakokkien loihtimia makuelämyksiä ja ampumarata ‒ erämessut alkavat Kauhajoella Kauhajoen erämessut kokoaa viikonloppuna yhteen metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn ystävät.

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Erämessut järjestetään Kauhajoen IKH-areenalla. Kuva: Janne Yli-Korhonen

Metsä | Erä Aida Salminen

Kauhajoen erämessut järjestetään toista kertaa 17.-19.7.2026. Paikalle odotetaan yli kuuttatuhatta kävijää. Messuilla on paljon näytteilleasettajia niin metsästykseen, kalastukseen ja retkeilyyn liittyen.

Edellisellä kerralla kun messut järjestettiin, oli siellä maistettavana riistakokkien loihtima erikoisuus: pulled beaver -hodarit. Tänä vuonna riistakokit kokkaavat hirvikroketteja mustikka-olut-riistakastikkeella.

Tämän vuoden uutuutena messuilla on makuelämysten lisäksi messupysäköinnin vieressä sijaitseva ampumarata, jolla pääsee testaamaan lukuisia eri aseita.

Messuja järjestetään kolmen metsästysseuran yhteisvoimin ja paikalla on monipuolista ohjelmaa, kertoo messupäällikkö Tommi Pantti.

”Messut ovat oiva tapahtuma perheille. Ihan perheen pienimmillekin löytyy puuhaa. Messut eivät ole vain metsästäjille, eikä kalastajille, vaan siellä on kaikenlaista ohjelmaa ja paljon hyviä esityksiä”, Pantti kertoo.

Messuilla on luvassa esimerkiksi politiikkapaneeli, luontokuvaesityksiä, konekarhu ja iso vesiallas, missä muun muassa esitellään uistimia.