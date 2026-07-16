Suomen metsäosaaminen kiinnostaa – tämä paikkakunta houkuttaa satoja vierailijoita vuosittain Osassa Kanadaa ei tehdä harvennushakkuita ollenkaan. Ammattilaiset hakivat oppia Suomesta.

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Kansainvälisiä vieraita kiinnostaa esimerkiksi droonien käyttö metsätaloudessa.

Metsä | Metsä Jukka Hämäläinen

Suomessa vierailee tasainen virta kansainvälisiä metsäalan toimijoita ottamassa oppia esimerkiksi puunkorjuusta. Kahden vuoden aikana pelkästään Joensuun seudulla on käynyt noin kolmesataa kansainvälistä vierasta yli sadasta organisaatiosta.

Kanadasta saapuneet vieraat kuuntelivat alkukesästä tarkasti, kun joensuulaisen teknologiayritys Keslan edustajat puhuivat suomalaisesta puunkorjuusta. Päivän teemana oli harvennushakkuut.

Suomessa ensiharvennusten ja muiden harvennushakkuiden osuus kaikkien hakkuiden pinta-alasta oli liki 70 prosenttia vuonna 2024. Vieraiden kotiseudulla Brittiläisessä Kolumbiassa harvennushakkuita ei juurikaan tehdä.

”Olemme hyviä suurissa korjuuoperaatioissa, mutta meidän täytyy oppia, miten puunkorjuu saadaan toimimaan yhden, kahden tai kolmen hehtaarin metsikkökuvioita harventaen, kuten Suomessa. Meille tämä on uutta”, Suomessa vieraillut metsäalan konsultti Ken Day sanoo Business Joensuun tiedotteessa.

Brittiläisen Kolumbian paikallisen yliopiston metsätiedekunnan varadekaani Dominik Röser kertoi, että Kanadassa metsäala on nyt murroksessa.

”Olemme siirtymässä uudenlaiseen metsänkäsittelymalliin. Sellaiseen, jossa samalle metsäalueelle palataan yhden kiertoajan aikana kaksi, kolme tai neljä kertaa ja, jossa yksittäistä metsää harvennetaan aiempaa tehokkaammin.”

Ken Day on Suomessa jo kolmatta kertaa. Hän kertoo, että edellisen Suomessa vierailun jälkeen esimerkiksi metsäkoneenkuljettajien koulutusta on kehitetty.

Kanadalaisryhmä ei ole ainoa laatuaan Joensuun seudulla vierailevista ammattilaisista. Kolmasosa ryhmistä tulee Aasiasta. Business Joensuun kehityspäällikkö Ville Kortelainen auttaa vierailujen järjestämisessä ja ohjelman suunnittelussa.

Hänen mukaansa vieraita kiinnostavat erityisesti metsävaratiedon keruu, miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa, millaista kalustoa tehokas puunkorjuu edellyttää ja miten ketjun eri osat integroidaan keskenään.

”Metsäkysymyksissä Suomi tunnetaan maailmalla korkean teknologian maana. Tänne on syntynyt osaamista, joka kiinnostaa muuallakin”, Kortelainen sanoo.

Business Joensuu: Suomen metsäosaaminen kiinnostaa maailmalla – kanadalainen Ken Day on jo kolmannella opintomatkallaan