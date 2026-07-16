Pikaruokaketju satsaa vaihteeksi hitaasti kasvavaan metsäänHesburger jatkaa metsittämistyötään ja istutti tänä kesänä 16 000 puuntainta Kankaanpäähän.
Ravintolaketju Hesburger on jatkanut metsitystyötään yhteistyössä kotimaisen Carboreal oyj:n kanssa. Kesäkuun alussa Kankaanpäähän istutettiin reilut 16 000 taimea entiselle viljelystä poistuneelle turvepeltoalueelle. Syntyvä metsä tukee hiilensidontaa, vähentää maaperäpäästöjä ja lisää luonnon monimuotoisuutta.
Metsityskohteen koko on 12,5 hehtaaria, josta peltoa on 10,9 hehtaaria. Peltoalueesta istutettiin 9,9 hehtaaria. Noin hehtaari säilytetään kosteikkona monimuotoisuuden lisäämiseksi. Taimista suurin osa on kuusta ja mäntyä, tervaleppää istutettiin kaksituhatta kappaletta.
”Hiilensidonnan lisäksi pellolle istutettu metsä tarjoaa uuden elinympäristön monille kasvi- ja eläinlajeille. Entisen turvepellon muuttuminen metsäksi vähentää maaperästä syntyviä päästöjä ja sitoo hiiltä pitkäaikaisesti”, Hesburgerin kansainvälinen vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki kertoo tiedotteessa.
Kankaanpään metsityskohde on jatkoa yrityksen aiemmille metsityshankkeille. Vuonna 2025 yhtiö istutti yli kymmenentuhatta taimea Pohjois-Savon Rautalammille, ja vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan Reisjärvelle yli 15 000 taimea.
Yrityksen metsityshankkeissa korostuu pitkäjänteisyys. Istutetut alueet suojataan 99 vuoden maanvuokrasopimuksilla, jotka kirjataan Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin.Artikkelin aiheet
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