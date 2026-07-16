Yle: Vanhan paperitehtaan tiloihin neuvotellaan datakeskusta UPM etsii uutta käyttöä viime vuonna suljetun Kaukaan paperitehtaan paperikonesalille Lappeenrannassa.

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UPM: Kaukaan tehtaat Lappeenrannassa. Kuvituskuva. Kuva: Stina Haaso

Metsä | Metsäteollisuus Jussi Vehkala

UPM neuvottelee tällä hetkellä datakeskuksen saamisesta Lappeenrannan Kaukaan paperitehtaan tyhjentyvään paperikonesaliin, uutisoi Yle. UPM lopetti paperintuotannon Lappeenrannassa viime vuonna.

UPM:n kiinteistöjohtaja Hannu Havanka kertoo, että neuvotteluja käydään nyt useiden datakeskustoimijoiden kanssa, joiden nimiä hän ei kuitenkaan halua kertoa.

Kaukaan paperitehtaan tilat ovat valmiiksi kaavoitetulla teollisuusalueella.

”Se helpottaa hirveästi ja nopeuttaa toimintaa”, Havanka toteaa Ylelle.

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnasta kerrotaan, että paperikonesalin muutos datakeskuskäyttöön vaatii rakentamisluvan.

Lappeenrannan rakennusvalvonnan johtaja Sampo Sälevaara kertoo, että hankkeeseen liittyen on jo pidetty kaksi palaveria.

UPM:n kiinteistöjohtaja Hannu Havanka ei halua arvioida tarkkaa aikataulua, milloin sopimus mahdollisen toimijan kanssa syntyy.

”Kerromme asiasta heti, kun pääsemme sopimukseen. Ei ole mitään syytä pidätellä sitä”, hän kertoo Ylelle.

UPM:llä on entuudestaan kokemusta vastaavasta paperitehtaiden uudelleenkäytöstä. Kouvolassa entiselle UPM:n Myllykosken tehdasalueelle on tulossa useita islantilaisyhtiö Atnorthin datakeskuksia.