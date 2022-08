Saksalaisessa metsäalan Interforst 2022 -näyttelyissä puunkorjuun kirjo oli laajasti esillä — mukana myös järeää kalustoa metsänkorjuuseen

Saksassa on yli yksitoista miljoonaa hehtaaria metsää. Järeää puuta on paljon jokaisella hehtaarilla. Niinpä koneistusta on oltava myös järeiden puiden korjuuseen, mikä näkyi Münchenin Interforst 2022 -tapahtumassa.