Hirvien lentolaskennat käynnistyvät taas eteläisessä SuomessaLuonnonvarakeskus toteuttaa lentolaskentoja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kaakkois-Suomessa.
Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa hirvien lentolaskennat. Laskettavaksi suunnittelut alueet ovat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kaakkois-Suomessa.
"Talven lumiolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti lentolaskennan ajankohtaan. Lunta täytyy olla riittävästi, jotta hirvet pystytään erottamaan helikopterista. Tämän vuoksi viikon aikana tapahtuvat sääolosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa laskennan toteuttamiseen ja aikatauluun", kertoo erikoistutkija Antti Paasivaara Lukesta.
Luke kertoo maakunnittain tarkemmin laskentojen kohteet ja aikataulut kun tilanne laskentaolosuhteiden osalta varmistuvat. Luonnonvarakeskus (Luke) on kertonut aloittaneensa hirvien lentolaskennat Uudellamaalla 8. tammikuuta. Laskennat kestävät viikon.
Laskentalinjat lennetään helikopterilla noin sadan metrin korkeudessa.
Laskentojen tarkoituksena on tuottaa tietoa hirvikannan arvioinnin kehittämistä varten. Laskennat kertovat, miten lentolaskennoista saatavat tulokset vastaavat esimerkiksi Luken tekemiä kanta-arvioita.
Luonnonvarakeskus (Luke) laski ensimmäistä kertaa läntisen Uudenmaan rannikkoseudun hirvet lentolaskentana. 16.1–20.1.2024 tehdyssä laskennassa talvisen hirvikannan tiheydeksi saatiin 9 yksilöä tuhatta hehtaaria kohti. Tuotetun kanta-arvion perusteella läntisen Uudenmaan hirvikannan tiheyden hirviä oletettiin olevan korkeintaan noin 5,8 hirveä / tuhatta hehtaaria kohti.Artikkelin aiheet
