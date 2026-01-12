Ahlströmin uudeksi metsäjohtajaksi valittiin Mika WahlmanWahlman aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa.
Metsätalousinsinööri Mika Wahlman on nimitetty A. Ahlström Kiinteistöt oy:n uudeksi metsäjohtajaksi, yhtiö kertoo Linkedinissä.
Hän aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa Porin Noormarkussa, josta hän on myös itse kotoisin. Nykyinen metsäjohtaja Timo Viinamäki jää eläkkeelle.
Wahlman siirtyy Ahlströmille UPM:ltä, missä hän on työskennellyt 26 vuoden ajan, viimeksi asiakassuhdepäällikkönä.
A. Ahlström Kiinteistöt oy omistaa noin 36 000 hehtaaria metsää. Metsät sijaitsevat pääosin Satakunnassa sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Yhtiö on Suomen suurimpia yksityisiä metsänomistajia.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
