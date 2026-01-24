Svensk Jakt: Hirviä vaivaa mysteerisairaus Ruotsissa – useita hirvilehmiä löydetty kuolleena Karlstadin pohjoispuolelta pieneltä alueelta on löydetty kuusi hirveä, jotka ovat olleet jo kuolleita tai ne on lopetettu sairaina.

Hirviä vaivaa outo sairaus Ruotsissa. Kuvituskuva, kuvan hirvet eivät liity uutiseen. Kuva: Heikki Willamo

Värmlannissa on pieneltä alueelta on löydetty kuolleena tai huonokuntoisena yhteensä kuusi sairasta, lisääntymisiässä olevaa hirveä. Suurin osa on ollut naaraita. Viisi tapauksista on löydetty samalta 1 200 hehtaarin alueella. Samalta alueelta on aiemminkin löydetty selittämättömästi kuolleita hirviä.

Hirviä on lähetetty Ruotsin eläinlääketieteelliseen instituuttiin (SVA), jotta saataisiin selville, mikä hirviä vaivaa. Toistaiseksi sen kautta ei ole saatu konkreettisia vastauksia vaan syyksi on todettu akuutti suolistosairaus. Suolistosairauden syytä tai seurausta ei vielä tiedetä.

Yksi teoria on, että hirvet ovat syöneet kesällä liikaa pehmeää ruokaa, eli ruohoa tai viljaa, eikä niiden vatsa ole toipunut. Hirvet ovat saattaneet vetää ruokaa yskiessään myös keuhkoihinsa, mikä on aiheuttanut niille keuhkokuumeen. Prosessi on saattanut jatkua pitkäänkin ennen kuin ne ovat kuolleet.

Svensk Jaktin sivuilta löytyy video, jossa on hirvilehmä, joka seisoo vain muutaman metrin päässä autosta liikkumatta. Laiha hirvi näyttää voivan huonosti, ja se yskähtelee sairaan kuuloisesti.

Alueen hirvikantaa aiotaan tutkia sopivien kelien vallitessa drooneilla.

