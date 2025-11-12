Metsä Fibre varautuu sahojen seisottamiseen ensi vuonna – aloittaa muutosneuvottelut neljällä sahallaLomautukset olisivat enintään 90 päivää ensi vuoden aikana.
Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista, enintään 90 päivän lomautuksista sahoillaan Lappeenrannassa, Raumalla, Rengossa ja Vilppulassa.
Muutosneuvottelut koskevat näiden sahojen koko henkilöstöä, yhteensä noin 350:tä henkilöä.
Yhtiö perustelee tuotantoseisokkeja ja lomautustarvetta sahatavaran haastavalla markkinatilanteella ja puunkorjuun vaikealla tilanteella.
”Talven tulo on viivästynyt. Hakkuita ei välttämättä pystytä tekemään niin, että sahoille saataisiin tukkeja tarvittavia määriä”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.
Metsä Fibren arvion mukaan suunnitellut toimet voisivat toteutuessaan johtaa Lappeenrannan, Rauman, Rengon ja Vilppulan sahoilla koko henkilöstön lomauttamiseen enintään 90 päiväksi ensi vuoden aikana.Artikkelin aiheet
