Ilveksiä pannoitetaan Lounais-Suomessa Luonnonvarakeskus (Luke) pannoittaa ilveksiä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Hämeen alueilla.

Jaa Kuuntele

Ilveksellä käytettävä panta painaa reilut 300 grammaa. Kuva: Kuva: Pixabay ja kuvakaappaus videolta

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Pannoituksilla kerätään tietoa ilveksen ravinnonkäytöstä, liikkumisesta ja elinpiirien koosta. Pannoitus on osa petojen ja pienten hirvieläinten tutkimusta.

Pannoitukset aloitettiin jo viime keväänä. Luke on saanut alunperin luvat 50 ilveksen pannoitukseen. Ilveksellä käytettävä panta painaa reilut 300 grammaa.

Luke merkitsee ilveksiä harkinnan mukaan silloin, kun ne ovat vähintään kymmenen kilon painoisia. Luke kertoo, ettei se pannoita ilveksiä luonnonsuojelualueilla.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen riistakeskuksen julkaisemassa Metsästäjä-lehdessä metsästäjiä pyydetään ilmoittamaan Lukelle loukkuun jääneistä ilveksistä. Luke ohjeistaa, että jos loukussa ei ole lukkoja, tulee loukun päälle laittaa kunnollinen paino, sillä ilvekset karkaavat loukuista helposti. Loukku kannattaa peittää pressulla tai muulla peitteellä eläimen rauhoittamiseksi,on huomattavan hankalaa.