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Laskennallisesti alueelle on annettu reilut 800 hirven pyyntilupaa tälle metsästyskaudelle. Ne jäävät nyt todennäköisesti käyttämättä.
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Metsä
|
Erä
7.9.2026
06:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirvi
metsästys
ASF
hirvikanta
pyyntilupa
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